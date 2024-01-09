جمال مناد يقدم نصيحة للاعبي “الخضر” قبل انطلاق “الكان”

تحدث الدولي السابق جمال مناد عن حظوظ المنتخب الوطني، في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار2023، كما قدم نصيحة للاعبين قبل انطلاق المنافسة.

وقال مناد في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: “على العناصر الوطنية عدم استصغار أي منافس في كأس إفريقيا القادمة، وينبغي اللعب برغبة تكرار سيناريو 2019 عندما توج المنتخب باللقب القاري في طبعة مصر”.

وأضاف: “المنتخب الجزائري سيدخل في ثوب المرشح للتأهل إلى الدور الثاني، إلا أن هذا لا يمنع من حصول مفاجآت، وهو ما حدث له خلال في نهائيات الطبعة السابقة التي تبقى أفضل درس له، عندما دخل اللاعبون بثقة مفرطة كونهم حاملو لقب 2019، مما أوقعهم في فخ السهولة وأدى إلى الخروج المبكر من الدورة”.

وتابع: “المنتخب الوطني يبدو أنه يسير في الطريق الصحيح بالنظر إلى الأداء الذي ظهر به خلال اللقاءات الأخيرة، لكن يجب انتظار المباراة الأولى في “الكان” لاكتشاف الوجه الحقيقي للمنتخب وتقييم مستواه”.

واختتم االمهاجم السابق لـ”الخضر” حديثه بتقديم نصيحة للاعبين الحاليين للمنتخب الوطني: “نصيحتي للاعبين وخاصة المهاجمين، هو وجوب مواصلة العمل والمثابرة والإيمان بقدراتهم من أجل الذهاب بعيدا، فالحمد لله لدينا عناصر اكتسبت الخبرة في الميادين وتعرف كيف تسيّر المباريات خاصة الصعبة منها”.

ويواجه “الخضر” في اللقاء الأول منتخب أنغولا يوم 15 جانفي بملعب “السلام” ببواكي، قبل مواجهة منتخبي بوركينا فاسو و موريتانيا يومي 20 جانفي و 23 من نفس الشهر.