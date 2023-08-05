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رياضة

جماهير الأهلي السعودي ترفض تسريح بودبوز

عمر سلامي
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جماهير الأهلي السعودي ترفض تسريح بودبوز
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رياض بودبوز

عبرت جماهير الأهلي السعودي عن دعمها الكبير لرياض بودبوز، بعد التقارير الإعلامية التي أكدت أن إدارة النادي قرّرت تسريحه من أجل التعاقد مع لاعبين محترفين آخرين.

وأطلقت جماهير الأهلي وسمًا على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عبارة “رياض لا يمس” في إشارة منهم إلى أن بودبوز غير قابل للبيع هذا الصيف.

وترى الجماهير بأن بودبوز قدما موسما كبيرا، وساهم في تحقيق الفريق للمركز الأول في دوري الدرجة الثانية والعودة إلى دوري روشن.

كما اتفق جمهور الأهلى في تعليقاته على أنه يجب المحافظة على بودبوز لأن وجوده مكسب للفريق وخروجه خسارة.

وكان الدولي الجزائري رياض محرز قد أعلن دعمه بطريقة غير مباشرة، لبودبوز من خلال نشر صورة له مع مواطنه على “إنستغرام”، وعلق عليها بعبارة: “في انتظار الموسم المقبل، إن شاء الله أفضل موسم معا”.

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