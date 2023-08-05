جماهير الأهلي السعودي ترفض تسريح بودبوز

عبرت جماهير الأهلي السعودي عن دعمها الكبير لرياض بودبوز، بعد التقارير الإعلامية التي أكدت أن إدارة النادي قرّرت تسريحه من أجل التعاقد مع لاعبين محترفين آخرين.

وأطلقت جماهير الأهلي وسمًا على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل عبارة “رياض لا يمس” في إشارة منهم إلى أن بودبوز غير قابل للبيع هذا الصيف.

وترى الجماهير بأن بودبوز قدما موسما كبيرا، وساهم في تحقيق الفريق للمركز الأول في دوري الدرجة الثانية والعودة إلى دوري روشن.

كما اتفق جمهور الأهلى في تعليقاته على أنه يجب المحافظة على بودبوز لأن وجوده مكسب للفريق وخروجه خسارة.

جماهير باقي الانديه قاعد تطالب فريقها بالتعاقدات وتدعيم الفريق بصفقات تفيده الا عندنا بسبب حماقات الاداره قاعدين نطالب بالحفاظ على اهم لاعب في الفريق

ابغى لاعبين عالميين ايه بس ما نفرط بالنجوم اللي عندنا امثال بودبوز هذا تخليه وتكمله بلاعبين معاه #بودبوز_خط_احمر #بودبوز_لايمس — A (@uiiz9_) August 4, 2023

وكان الدولي الجزائري رياض محرز قد أعلن دعمه بطريقة غير مباشرة، لبودبوز من خلال نشر صورة له مع مواطنه على “إنستغرام”، وعلق عليها بعبارة: “في انتظار الموسم المقبل، إن شاء الله أفضل موسم معا”.