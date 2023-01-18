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الجزائر

جمعيات الجزائريين حول العالم تجتمع في تنسيقية جديدة

الشروق أونلاين
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جمعيات الجزائريين حول العالم تجتمع في تنسيقية جديدة
ح.م
جانب من الاجتماع التأسيسي لتنسيقية جمعيات الجزائريين في الخارج

عقدت تنسيقية جمعيات الجزائريين عبر العالم، اجتماعها التأسيسي، بمدينة إسطنبول التركية. بمشاركة رؤساء وممثلي جمعيات الجزائريين في العديد من دول العالم.

وجرت أشغال الاجتماع التأسيسي أيام 13 و14 و15 جانفي الجاري، بحضور ممثلي سفارة الجزائر في أنقرة، وقنصلية الجزائر في إسطنبول، يتقدّمهم القنصل الجزائري العام عبد الغني عمارة.

وتهدف التنسيقية الجديدة، حسب منشور لرئيس جمعية الجزائريين الدولية إدريس ربوح في فيسبوك، إلى “تنسيق الجهود والمبادرات التي ستستهدف ترقية مساهمة الجالية الجزائرية في التنمية الوطنية”.

وخرج الاجتماع التأسيسي للتنسيقية بقرار فتح باب العضوية لجميع جمعيات الجزائريين في مختلف دول العالم. كما اتُّفِق على تنظيم ندوة وطنية بالجزائر، بمشاركة هذه الجمعيات.

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