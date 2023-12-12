جمعية البركة تواصل إعانة العائلات النازحة بقطاع غزة

توفير مياه الشرب وتوزيع قسائم شراء

تواصل جمعية “البركة” للعمل الإغاثي والإنساني، نشاطاتها الخيرية في قطاع غزة عبر حملة “الوعد المفعول”، لدعم أهلنا في فلسطين، ولأن الجمعية تساعد الناشطين في المجال الخيري والمتطوعين، لنقل مساعداتهم نحو قطاع غزة وتوزيع على مستحقيها، فقد تكفلت في اليوم الـ65 للحرب على غزة، وبالشراكة مع مؤسسة “وسام العالم” الجزائري، في توزيع مئات الطرود الغذائية على الأسر النازحة الى مدرسة “فهد الصباح” في شمال قطاع غزة.

كما وزعت جمعية “البركة” الجزائرية، وبمساهمة من مؤسسات اقتصادية في توزيع الآلاف من الوجبات الساخنة في محافظة غزة، عبر حملة “مد يدك وضع بصمتك وأبرئ ذمتك”.

بينما تتواصل عملية توزيع قسائم شراء على العائلات المحتاجة والنازحة في القطاع، والتي تؤمن لها شراء ما تحتاجه من أغراض أساسية ومستلزمات غذائية، من مستودعات مليئة بمختلف الضروريات، ملأتها جمعية البركة عبر تبرعات المحسنين من أفراد ومؤسسات.

ولأن مياه الشرب باتت شحيحة وقليلة، داخل قطاع غزة جرّاء القصف الصهيوني المتواصل والذي طال الآبار والخزانات، ومع منع إدخال الوقود لتسيير محطات تحلية المياه، تكفلت جمعية “البركة” بتوفير صهاريج مياه صالحة للشرب، استفادت منها الأسر والعائلات التي هُدمت منازلها ونزحت إلى محافظة رفح.

واستقبل النازحون برفح، صهاريج المياه بفرح كبير ووقفوا في طوابير منتظرين ملء دلائهم، متقدمين ببالغ شكرهم لجمعية “البركة” الجزائرية، التي ساندتهم في محنتهم ووقفت عونا لهم داخل قطاع غزة.