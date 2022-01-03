-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

جمعية فلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

س.م
  • 1368
  • 0
جمعية فلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022
أرشيف

توقع إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون الثاني من شهر أفريل 2022 أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443.

وقال الجروان لصحيفة البيان الإماراتية، أن القمر الجديد ولد يوم الأحد 2 جانفي 2022 على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، وبالتالي أنه يتبقى على شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يبدأ في 2 أفريل فلكياً.

وذكر  نفس المتحدث أن فرصة رصد الهلال مساء الاثنين واردة، ليكون الثلاثاء 4 جانفي غرة شهر جمادى الثانية فلكياً.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا

بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا

صلاة فجر مليونية في تركيا تزامنا مع أول أيام العام الجديد

صلاة فجر مليونية في تركيا تزامنا مع أول أيام العام الجديد

هكذا رد ريان على “ذبابة مخزنية” اتهمته بتلقي الأموال من الجزائر

هكذا رد ريان على “ذبابة مخزنية” اتهمته بتلقي الأموال من الجزائر

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

هذا ما قاله مغني راب شهير بشأن احتفال المسلمين بالعام الجديد!

صفقة بـ 49 مليار واختفاء الأرشيف ورشاوي مقابل اعتماد مكتب دراسات

صفقة بـ 49 مليار واختفاء الأرشيف ورشاوي مقابل اعتماد مكتب دراسات

تعرف على ترتيب جواز السفر الجزائري عربيا وعالميا

تعرف على ترتيب جواز السفر الجزائري عربيا وعالميا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد