جمعية فلكية.. هذا هو أول أيام شهر رمضان 2022

توقع إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن يكون الثاني من شهر أفريل 2022 أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1443.

وقال الجروان لصحيفة البيان الإماراتية، أن القمر الجديد ولد يوم الأحد 2 جانفي 2022 على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات، وبالتالي أنه يتبقى على شهر رمضان المبارك ثلاثة أشهر، متوقعاً أن يبدأ في 2 أفريل فلكياً.

وذكر نفس المتحدث أن فرصة رصد الهلال مساء الاثنين واردة، ليكون الثلاثاء 4 جانفي غرة شهر جمادى الثانية فلكياً.