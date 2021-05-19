جنازة “سمير حجاوي” تُشيّع هذا الخميس

وصل إلى أرض الوطن، الأربعاء، جثمان الرّاحل سمير حجاوي حارس المرمى الأسبق للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم.

وكان سمير حجاوي (42 سنة) فقد فارق الحياة بِأحد مستشفيات فرنسا، في الأيّام القليلة الماضية. بعد مرض ألمّ به.

وحضر وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بِمطار “الهواري بومدين” بِالعاصمة، رفقة سليمة سواكري كاتبة الدولة مُكلّفة بِرياضة النخبة. أثناء وصول جثمان الفقيد سمير حجاوي.

وستُشيّع جنازة المغفور له بِإذن الله سمير حجاوي بِتلمسان (مسقط رأسه)، هذا الخميس.