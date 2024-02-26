جندي أمريكي يحرق نفسه أمام سفارة إسرائيل رفضا لمجازر غزة.. شاهد ماذا قال!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا وثق لحظة إحراق جندي أمريكي لنفسه أمام سفارة إسرائيل ببلاده، تعبيرا عن رفضه للمجازر المرتكبة في غزة.

وبحسب ما أفادت شبكة سي إن إن فقد أضرم العسكري في قيادة القوات الجوية الأمريكية النار في نفسه أمام مقر سفارة تل أبيب في العاصمة واشنطن.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن الجندي يدعى “آرون بوشنل” ويبلغ من العمر 25 عاما فقط، مؤكدة أنه أقدم على إحراق نفسه بسبب الإبادة العرقية للفلسطينيين على يد جيش الاحتلال، التي رفض بشكل قاطع المشاركة فيها.

ويظهر في الفيديو الذي اجتاح الشبكات بوشنل وهو يرتدي ملابس عسكرية، ويُعرّف نفسه بأنه جندي نشط حاليا في القوات الجوية الأمريكية، حيث يمكن سماعه بوضوح وهو يقول: “لن أشارك بعد الآن في الإبادة الجماعية”.

وقال بوشنل وهو يسير باتجاه سفارة الاحتلال: “سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”، وبمجرد وصوله سكب البنزين على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مراراً وتكراراً حتى توقف عن التنفس.

كما يظهر في المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل “هل يمكنني مساعدتك؟” و”استلق على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا”.

يذكر أن الجندي يرقد على سرير المستشفى في حالة حرجة للغاية، وقد أثارت حادثة حرقه لنفسه جدلا واسعا في البلاد وتجديد المطالب بوقف الدعم الأمريكي للاحتلال الذي يبيد شعبا عن بكرة أبيه.