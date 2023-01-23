جهيد زفيزف يترشح لعضوية المكتب التنفيذي للكاف

الانتخابات تجرى شهر مارس القادم برواندا

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الجزائر قررت رسميا الترشح لعضوية الاتحاد الإفريقي لكرة في مؤتمر الفيفا المقرر شهر مارس القادم برواندا.

أكد مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رئيس الفاف جهيد زفيزف يكون قد قرر رسميا الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على هامش مؤتمر الفيفا المقرر يوم 16 مارس القادم برواندا، وأضاف نفس المصدر أن عضوية الرئيس الليبي وعضو المكتب التنفيذي للكاف عبد الحكيم الشلماني “انتهت” وبالتالي ستكون هناك انتخابات بين الجزائر وليبيا لاختيار العضو الثاني لمنطقة شمال إفريقيا، علما أن التونسي وديع الجري هو الممثل الأول لشمال افريقيا وتم الانتخاب عليه شهر مارس 2021، في حين مصر والمغرب تتواجدان في المكتب التنفيذي للفيفا.

وحسب مصادر مطلعة فإن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يكون قد بدأ حملته الانتخابية من كأس إفريقيا للاعبين المحليين وتلقى ضمانات من عديد الرؤساء لمساعدته على الولوج الى المكتب التنفيذي للكاف، خاصة وأن الجزائر حاليا أصبحت قطبا رياضيا كبيرا، خاصة بعد النجاح المذهل لكأس إفريقيا للاعبين المحليين والإمكانات التي وفرتها الدولة لإنجاح العرس الإفريقي الذي يعتبر حسب عديد مسؤولي المنتخبات الإفريقية الأحسن في تاريخ هذه المنافسة.

وكان عضو المكتب الفيدرالي السابق، عمار بهلول، قد فشل سنة 2019 بالظفر بعضوية المكتب الفيدرالي في انتخابات اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية “الكاف” الخاصة بمنطقة شمال افريقيا.

وحصل يومها المترشح الجزائري على 21 صوتا، مقابل 29 لرئيس الاتحادية الليبية لكرة القدم، عبد الحكيم الشلماني.. وقتها قال أعضاء الكاف أنهم كانوا يتمنون ترشح رئيس الاتحاد الجزائري وليس أحد أعضاء مكتبه ورغم ذلك تحصل على 21 صوتا وكان قاب قوسين أو أدنى من الظفر بعضوية في المكتب التنفيذي للكاف.

وفي هذا السياق قال مصدر من الفاف للشروق أن زفيزف يريد إعادة الجزائر الى المكتب التنفيذي للكاف، وإلى كل الهيآت الدولية، علما أن الجزائري الوحيد الذي كان في المكتب التنفيذي للكاف هو محمد رواروة.

ومن المنتظر أن يتحصل جهيد زفيزف على موافقة الدولة الجزائرية من أجل السماح له للترشح إلى عضوية الكاف، خاصة بعد الغياب شبه الكلي للجزائريين في الهيآت الدولية.

علما أن مؤتمر الفيفا الثالث والسبعين سيجرى في كيغالي، الرواندية يوم 16 مارس 2023، لمعالجة عديد القضايا، وسيشهد عديد الاجتماعات منها اجتماع المكتب التنفيذي للكاف والذي سيعرف اتخاذ عديد القرارات منها انتخاب بعض اعضاء المكتب الذين انتهت عهدتهم، واتخاذ قرار حول البلد الذي سينظم كأس افريقيا للأمم 2025، ومن المنتظر أيضا أن يتم تعيين البلدان التي ستحتضن كأسي افريقيا 2027 و2029.