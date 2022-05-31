جواز سفر للبيع يسمح لك بزيارة أكثر من 150 دولة دون تأشيرة

يقبل عدد كبير من اللبنانيين، على شراء جواز السفر الأجنبي، بعد تصنيف جواز لبنان بين الأضعف في العالم، من حيث الوجهات التي يسمح بزيارتها من دون تأشيرة.

وحسب ما رصده موقع إذاعة “مونتي كارلو” الدولية، فقد أصبح من شبه المستحيل على المواطن اللبناني تجديد جواز سفره، بسبب نفاذ المخزون وتأثيرات الأزمة الاقتصادية.

“كما يواجه اللبنانيون الذين يعملون في بلدان الخليج، مشكلة تدهور علاقات بلادهم مع هذه البلدان. فيجدون أنفسهم وسط توترات دبلوماسية وسياسية، بسبب جواز السفر اللبناني“.

وازدهرت في لبنان تجارة تقديم الاستشارات في مجال جوازات السفر، حيث تنتشر الإعلانات واللوحات الدعائية الخاصة بهذه الخدمات حتى داخل المطار.

ومن بين الدول التي يقبل عليها اللبنانيون للحصول على جوازات سفر أجنبية، ذكر التقرير جزر سانت كيتس ونيفيس، التي لا يتجاوز عدد سكانها 55 ألفاً نسمة.

وقد أطلقت الجزر التي تعتمد على السياحة كمصدر للدخل، برنامجا لبيع جوازات السفر. مع العلم أن جواز سفرها يصنّف في المرتبة الـ 25 على المستوى العالمي.

وتبلغ تسعيرة تقديم جواز سفر هذه البلاد للأجانب، نحو 150 ألف دولار، يتم دفعها على شكل هبة لصندوق التنمية المستدامة في سانت كيتس.

وسانت كيتس ونيفيس، ليست هي الدولة الوحيدة في مجال تجارة جوازات السفر. إذ تبيع جزر أخرى في البحر الكاريبي جوازاتها للأجانب، على غرار غرينادا وأنتيغوا وباربودا ودومينيكا.

جواز سفر عربي الأغلى تكلفة في العالم.. ماذا عن الجزائر؟

في 5 ماي 2022، كشف تقرير لـ”سي إن إن”، أنّ جواز سفر عربي في صدارة جوازات دول العالم من حيث التكلفة المالية لاستخراجه.

ويتعلّق الأمر حسب التقرير، بجواز سفر لبنان. فهو يكلّف اللبنانيين الذين يعيشون داخل البلاد نحو مليون و200 ألف ليرة (795 دولارًا)، حسب المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وفوق ذلك، يدفع اللبنانيون الذين يرغبون في تجديد جوازاتهم في قنصليات بلادهم بالخارج، حوالي 600 دولار.

ولا يعتبر جواز السفر اللبناني على النقيض من ذلك، بين جوازات العالم الأكثر قوة. حيث يحتلّ المرتبة 102 عالميا، حسب آخر تصنيف.

بالمقابل، تبلغ تكلفة تجديد أو استخراج جواز السفر الياباني، الأقوى عالميا، الذي يسمح بزيارة 192 دول من دون تأشيرة، نحو 16000 ين ياباني (حوالي 125 دولارًا).

وعلى العموم، يتراوح متوسط تكلفة الحصول على جواز السفر في أغلب دول العالم بين 100 و160 دولار.

ماذا عن الجزائر..؟

واللافت في الموضوع، أنّ رسوم جواز استخراج وتجديد جواز السفر الجزائري تعتبر بين الأدنى في العالم. حيث أنّها أقلّ من المتوسّط المعمول به عالميا.

ويدفع المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج، رسوما قنصلية بقيمة 60 يورو عند استخراج أو تجديد جواز السفر.

لكن في حالة ضياع أو سرقة جواز السفر، سيكون على المواطن المقيم في الخارج، دفع 160 يورو لاستخراج جواز سفر جديد.

وتبلغ رسوم استخراج جواز السفر الجزائري للمواطنين المقيمين داخل الوطن، 6000 دينار. وهو ما يساوي 41 دولارا (بالسعر الرسمي).

كما يمكن الاستفادة من جواز بصفحات إضافية، تصل إلى 48 صفحة، مقابل رسوم بقيمة 12000 دينار، أي 82 دولار.