جوان حجام يريد الهروب من الدوري الفرنسي

عقده يمتد إلى غاية جوان 2027

يعاني الظهير الأيسر الجزائري، جوان حجام، الويلات من ناديه نانت الفرنسي، حيث أصبح لا يلعب إلا نادرا، وهو ما جعله يفكر في حزم أمتعته والخروج من البطولة الفرنسية.ورغم أن اللاعب الدولي الجزائري كان أحد أبرز اكتشافات فريقه في النصف الثاني من الموسم الماضي، غير أنه وجد نفسه حبيس الدكة، ولم يلعب كثيرًا، حيث شارك لمدة 40 دقيقة، ما جعله يتخذ قرارًا بمغادرة النادي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقصد تسريع عملية رحيله في هذا الشتاء، سواء على شكل إعارة أو انتقال دائم، قرر حجام تغيير وكيل أعماله، حيث ترك وكالة سبورت مناجمانت وانتقل إلى وكالة “روقان”، الكائن مقرها في ألمانيا، وتضم في صفوفها لاعبين كبارًا مثل جوليان دراكسلر وروبرتو فيرمينو.

حجام البالغ 20 عامًا، يريد أن يبعث مشواره من جديد، بغية العودة لحسابات الناخب الجزائري جمال بلماضي، الذي لم يستدعه في المعسكرين الأخريين للمنتخب الجزائري، ومع المنافسة الكبيرة الموجودة في المنتخب في منصب المدافع الأيسر، في وجود آيت نوري وأحمد توبة وقدوم ياسر لعروسي مؤخرًا، فإن فرص تواجد لاعب نانت في “الكان” المقبل تبقى ضئيلة. يذكر أن جوان حجام التحق بنادي نانت في جانفي الماضي قادمًا من نادي باريس، ويمتلك عقدًا مع الفريق حتى جوان 2027.