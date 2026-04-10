جوفنتوس يجدّد عقد المدرب سباليتي

أعلن نادي جوفنتوس الإيطالي عن تجديد عقد مدربه لوتشيانو سباليتي، إلى غاية عام 2028.

وسيستمر المدرب التوسكاني في منصبه حتى 30 جوان 2028، ما يؤكد رغبة النادي في الحفاظ على الاستقرار.

وجاء تجديد العقد بعد النتائج الإيجابية المحققة من طرف الفريق تحت قيادة سباليتي.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي جوفنتوس، داميان كومولي، أن سباليتي ترك أثرا إيجابيا على اللاعبين، مضيفا أنه هو المدرب هو المدرب المناسب للفريق من أجل التطور أكثر.