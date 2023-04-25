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جو بايدن يعلن نيته بالترشّح لفترة ثانية في البيت الأبيض

مجيد صرّاح
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جو بايدن يعلن نيته بالترشّح لفترة ثانية في البيت الأبيض
أرشيف
جو بايدن

أعلن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء 25 أفريل، ترشحه بصفة رسمية لعهدة ثانية وهذا في فيديو نشره على حساباته الاجتماعية مع شعار جديد « Let’s finish the job » أي “لننهي العمل”.

وبهذا يترشح الرئيس الأمريكي ذو الثمانين عاما لعهدة ثانية:”كل جيل لديه وقت كان عليه أن يدافع فيه عن الديمقراطية، للدفاع عن حرياته الأساسية. أعتقد أن الأمر متروك لنا.

“لهذا السبب أرشح نفسي لإعادة انتخابي كرئيس للولايات المتحدة. انضم إلينا. لننهي العمل”، هكذا اختار الديموقراطي بايدن إعلان ترشحه للرئاسيات الأمريكية في 2024.

وسيعرف بايدن منافسة من مترشحين آخرين لعل أبرزهم حسب وسائل الإعلام، الجمهوري دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة والمثير للجدل والذي أعلن ترشحه شهر نوفمبر من العام الماضي، والجمهوري الآخر رو ندي سانتيس حاكم ولاية فلوريدا، أو مايك بنس الذي سبق له وشغل منصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من 2017 إلى 2021.

وتجري عملية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، بطريقة الانتخابات الغير مباشرة حيث يصوت الأمريكيون بداية على أعضاء المجمع الإنتخابي وهؤلاء ينتخبون بطريقة مباشرة الرئيس ونائب الرئيس.

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