جيبوتيان ينتظران اللجوء السياسي بِفرنسا بعد حضورهما مواجهة الجزائر

يأمل لاعبان من منتخب جيبوتي حضرا وقائع مواجهة الجزائر مطلع الشهر الماضي، قبول طلبهما بِاللجوء السياسي بِفرنسا.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من حارس المرمى الاحتياطي نصر الدين أبديتون (27 سنة)، ومتوسط الميدان عمر علمي أبو بكر (28 سنة).

وكان هاذان اللاعبان قد فرّا بِمجرّد وصولهما رفقة منتخب بلادهما جيبوتي إلى فرنسا، بعد خوض مواجهة الجزائر بِملعب البليدة مساء الـ 2 من سبتمبر الماضي، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022.

وسافر منتخب جيبوتي من الجزائر إلى فرنسا، حتى يلتحق بِالمغرب لِمواجهة فريق النيجر في الـ 6 من سبتمبر الماضي.

وتابع حارس المرمى أبديتون مباراة جيبوتي والجزائر من دكّة البدلاء، بينما دخل عمر علمي أبو بكر إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 82.

ومنحت سلطات فرنسا رخصة الإقامة لِمدّة 10 أشهر، ريثما تدرس ملفَي هاذَين اللاعبَين الدوليَين الجيبوتيَين، الخاصَّين بِطلب اللجوء السياسي.

وتكفّل مهاجرون جيبوتيون مُقيمون بِفرنسا، بِإيواء مواطنَيهما الرياضيَين نصر الدين أبديتون و عمر علمي أبو بكر. كما ذكرته إذاعة “فرانس بلو”، التي أشارت إلى أن ما أقدم عليه هاذان اللاعبان سببه سياسي.

وفي انتظار تسوية وضعيتهما ودراسة ملف اللجوء السياسي، يُجري اللاعبان نصر الدين أبديتون و عمر علمي أبو بكر تجارب في أندية تنتمي إلى بلدية ران بِالشمال الغربي لِفرنسا، على أمل الظفر لاحقا بِعقد الانضمام إلى نادٍ يُواصلان في صفوفه مشوارهما الكروي.

وكان اللاعبان نصر الدين أبديتون و عمر علمي أبو بكر قبل ذلك، ينشطان في ناديَين جيبوتيَين.