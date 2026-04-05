“جيتكس” تتحضر لإبرام شراكات مع علامات دولية وتعزيز حضور الألبسة الجزائرية

تستعد الشركة القابضة للنسيج والجلود “جيتكس” لإبرام عقود مع علامات تجارية دولية في مجال صناعة الألبسة والأحذية محلياً، بهدف تعزيز موقع المجمع العمومي ودعم تنافسية المنتج الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، وفق ما أكده الرئيس المدير العام توفيق بركاني.

وأوضح بركاني في تصريح لـ”وأج” أن المجمع باشر عمليات استكشاف وتفاوض مع علامات كبرى ومتعاملين دوليين في مجالات النسيج والملابس والمنتجات الجلدية، من أجل إبرام عقود تصنيع لحساب الغير تستجيب للمعايير الدولية، بما يسمح بدمج الوحدات الإنتاجية الوطنية في سلاسل القيمة العالمية الخاصة بالنسيج والملابس الجاهزة والجلود.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه السلطات العمومية لتطوير شعبة النسيج، عبر شراكات صناعية كبرى على غرار تلك التي أبرمت سابقاً بين “جيتكس” و”تايال”، والتي تهدف إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على كفاءات وطنية مؤهلة، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في القطاع ورفع تنافسية المنتج المحلي وتعزيز علامة “صنع في الجزائر”.

وأشار المسؤول إلى أن هذه الشراكات ستعزز حضور المجمع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتفتح آفاقاً للحصول على حصص سوق إضافية، خاصة في القارة الإفريقية، من خلال توسيع عمليات تصدير المنتجات الوطنية.

وفي سياق الانفتاح على الأسواق الخارجية، يعتمد المجمع نهجاً وصفه بـ”الفاعل”، من خلال المشاركة المنتظمة في التظاهرات الاقتصادية والمعارض الدولية، لاسيما في إفريقيا، على غرار موريتانيا وتشاد والسنغال وتونس.

وعلى صعيد مخطط العمل لسنة 2026، يركز “جيتكس” على إعادة بعث واستغلال الوحدات الصناعية غير المستغلة وتوجيهها نحو تخصصات ذات قيمة مضافة، إلى جانب تعزيز وتحديث الأداة الإنتاجية عبر استكمال مشاريع إعادة التأهيل والتجديد الصناعي واقتناء تجهيزات حديثة.

وكشف بركاني عن مشروع قيد الدراسة لإنشاء وحدة لإنتاج الألياف والخيوط الاصطناعية من مادة البوليستر بطاقة تصل إلى 20 ألف طن سنوياً، ما سيساهم في تعزيز التكامل الصناعي وتقليص التبعية للاستيراد، إضافة إلى مشاريع لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة الموجهة للقطاع الطبي وأقمشة الإسفنج، فضلاً عن توسعة وحدات صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.

وفي ما يتعلق بالأداء التجاري، سجل المجمع الذي يوظف نحو 8 آلاف عامل “قفزة نوعية” في رقم الأعمال، حيث ارتفع بأكثر من 60 بالمائة مقارنة بسنة 2021، كما حقق زيادة بنسبة 20 بالمائة بين سنتي 2024 و2025، ما يعكس دخوله في مسار تصاعدي مستدام.

كما يعمل “جيتكس” على دعم التحول الرقمي وعصرنة أنظمة التسيير عبر إدماج التكنولوجيات الحديثة، لاسيما الرقمنة والذكاء الاصطناعي، في مختلف مراحل الإنتاج والتسيير، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليص التكاليف.

وفي إطار تنويع المنتجات، أطلق المجمع برنامجاً استثمارياً لفتح سبع مصانع جديدة على المستوى الوطني، مع استحداث أكثر من 1000 منصب شغل، خاصة في ولايات الجنوب، حيث تم تخصيص بنية تحتية لإنشاء وحدة خياطة جديدة بولاية أدرار.

كما أعلن عن تنظيم الطبعة الثانية لعرض الأزياء خلال شهر جوان المقبل، بهدف إبراز قدرات الصناعة الوطنية وإطلاق علامة تجارية جديدة موجهة للسوق الاستهلاكية.

ويعتمد المجمع في تنفيذ استراتيجيته على خبرة متراكمة في مجالات النسيج والجلود وصناعة الأحذية، مدعومة بيد عاملة مؤهلة تم تعزيز مهاراتها عبر برامج تكوين موجهة للإطارات والتقنيين لمواكبة التحولات التكنولوجية وتحسين الأداء الإنتاجي.

ويشرف مجمع “جيتكس” على محفظة تضم خمس مؤسسات صناعية وفرعاً متخصصاً في التسويق، بإجمالي 40 وحدة إنتاجية موزعة عبر 20 ولاية، إضافة إلى شبكة تجارية تضم 56 محلاً عبر التراب الوطني.