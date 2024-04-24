“جيلي” تكشف عن أحدث سياراتها بمعرض بكّين الدولي

الحدث الأكثر ترقّبًا في قطاع المركبات هذا العام

تشارك جيلي العالمية، المجموعة الأم لـ”جيلي الجزائر”، في معرض بكين الدولي للسيارات، والذي ستنطلق فعالياته بداية من 25 أفريل 2024، على مستوى مركز المعارض الدولي في الصين، أين ستستعرض المجموعة التي تحتل المرتبة الثامنة عالميا أحدث طرازاتها للمركبات.

وفي هذا الإطار، تستعد العاصمة الصينية بكين لاستضافة معرض بكين الدولي للسيارات لعام 2024، والذي يُصنّف على أنه الحدث الأضخم والأكثر ترقبا في قطاع السيارات للسنة الجارية، حيث تستعرض مجموعات السيارات، على رأسها “جيلي”، أحدث أصنافها، مُبرزة التكنولوجيا العالية لتي توصّلت إليها في مجال تصنيع المركبات، خاصة وأن طبعة هذا العام ستُقام تحت شعار “طاقة جديدة، بيئة جديدة، عصر جديد”.

ويعتبر معرض بكين للسيارات، المعروف أيضًا باسم “بكين أوتو شو”، حدثا رائدا في عالم صناعة السيارات على المستوى العالمي، حيث يُقام المعرض سنويا في العاصمة الصينية، بكين، ويجذب ملايين الزوار والمحترفين من جميع أنحاء العالم، من خلال عروضه الشاملة والمبتكرة، ويقدم المعرض منصة لأحدث التقنيات والابتكارات في صناعة السيارات.

وتنظّم جيلي العالمية، وهي أحد أكبر المجموعات الصينية الرائدة في عالم السيارات بالتنسيق مع “جيلي الجزائر”، تنقل وفد إعلامي جزائري لتغطية مشاركتها رسميا في المعرض، أين ستُتاح الفرصة لاستكشاف أحدث ابتكارات الشركة وتشكيلة منتجاتها الجديدة خلال الفترة الممتدة بين الخميس 25 أفريل إلى 4 ماي 2024 بمركز الصين الدولي للمعارض ببكين.

ومعلوم أن “جيلي الجزائر” وبالشراكة مع مجموعة جيلي العالمية، تحضّر لإنجاز مصنع للسيارات في الجزائر، والذي سيشرع في الإنتاج بداية من عام 2026، حيث يُرتقب أن يشيّد المصنع بولاية المدية بطاقة إنتاجية تصل 50 ألف مركبة سنويا، وسيُنتج 3 أصناف مختلفة من السيّارات في المرحلة الأولى، وهي “جي إيكس 3 برو” و”كولراي” و”إيمجراند”.