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رياضة

حادث مرور مُروّع لِوفد مولودية البيّض

الشروق الرياضي
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حادث مرور مُروّع لِوفد مولودية البيّض
ح.م
انقلاب الحافلة بعد حادث المرور.

تعرّض وفد نادي مولودية البيّض لِكرة القدم مساء الأربعاء لِحادث مرور مُروّع، بِبلدية السوقر ولاية تيارت.

وكان فريق مولودية البيّض في سفرية نحو مدينة تيزي وزو، لِمواجهة الشبيبة المحلّية مساء الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الـ 11 من عمر البطولة الوطنية.

ووفقا للأصداء الواردة من محيط نادي مولودية البيّض، وبعد انقلاب الحافلة، سُجّلت وفاة ثلاثة أشخاص، مُمثّلين في المدرب المساعد خالد مفتاح، وحارس المرمى زكريا بوزياني، وحارس الحافلة. وإصابة بعض اللاعبين بِجروح مُتفاوتة الخطورة.

ولم تُصدر إدارة نادي مولودية البيّض لِحدّ كتابة هذه الأسطر، أيّ بيان لِتوضيح الأمور.

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