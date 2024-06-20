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رياضة

حارس جديد لِشبيبة القبائل

الشروق الرياضي
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حارس جديد لِشبيبة القبائل
ح.م

أعلنت إدارة نادي شبيبة القبائل مساء الخميس، عن انتداب حارس المرمى الدولي غايا مرباح.

وهنّأت إدارة نادي “الكناري” حامي العرين مرباح على اختيار فريقها، مُشيرة إلى رفضه عدّة عروض أُخرى استلمها مُؤخّرا. بعد أن مثّل ألوان نادي طنجة المغربي.

وأضافت أن الحارس غايا مرباح (29 سنة) أمضى عقدا مدّته 5 مواسم.

وسبق للحارس مرباح أن شارك دوليا مع المنتخب الوطني المحلّي، انطلاقا من عام 2019. كما مثّل ألوان عدّة أندية جزائرية، على غرار شباب بلوزداد ونصر حسين داي ورائد القبة وأمل الأربعاء.

وبات ابن بلدية تادمايت (ولاية تيزي وزو) أوّل لاعب يُعزّز صفوف فريق شبيبة القبائل، استعدادا للموسم الجديد.

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