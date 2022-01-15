حارس سيراليون: أتابع “البريمرليغ” وأحوز معلومات جيّدة عن محرز

مازال حارس مرمى منتخب سيراليون محمد كامارا يفتخر بِالأداء الذي قدّمه، أمام الفريق الجزائري بطل إفريقيا.

وقال محمد كامارا إنه معجب بِالبطولة الإنجليزية، ويحلم بِالظفر بِعقدٍ احترافي هناك. وأضاف أنه يُشاهد كثيرا رياض محرز وسعيد بن رحمة، مع فريقَيهما مانشستر سيتي ووست هام، على التوالي.

وخاض الجناح الجزائري رياض محرز كامل أطوار مواجهة سيراليون، بينما دخل المهاجم سعيد بن رحمة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 83، لِزميله متوسط الميدان هاريس بلقبلة.

وأردف حامي عرين منتخب سيراليون في تصريحات لِهيئة الإذاعة البريطانية نشرتها، السبت، قائلا إن مشاهدة مقابلات “البريمرليغ” جعلته يعرف جيّدا أسلوب لعب محرز، بينما قائد “الخضر” لا يملك أيّ معلومات عن محمد كامارا.

ويرتدي حارس المرمى محمد كامارا (22 سنة) زيّ نادي إيست آند لاينز السيراليوني.

وتابع يقول إنه كان أيضا يحوز معلومات قيّمة عن سعيد بن رحمة، وإنه من الرّائع تسجيل مكسب كبير أمام هؤلاء النجوم الجزائريين.

ويُؤمن السيراليوني محمد كامارا بِتكرار السيناريو الإيجابي ذاته في مواجهة كوت ديفوار مساء هذا الأحد. وقال بِهذا الصدد إنه لا يعترف بِالأسماء الرنّانة، في إشارة مهاجمَي “الفيلة” ماكس آلان غرادل وولفريد زاها ومتوسط الميدان فرانك كيسيي، وغيرهم.

وفضلا عن السيراليوني محمد كامارا، نال حارس مرمى منتخب جزر القمر سليم بن بوانا جائزة أحسن لاعب في مواجهة المغرب سهرة الجمعة. والأمر ذاته لِحامي عرين السودان علي أبو عشرين في مباراة غينيا بيساو، والحارس المالي إبراهيم مونكورو أمام تونس.