فيديو على مواقع التواصل يطيح بسائقيْ حافلتين متهوّرين

تقديم الفاعلين إلى العدالة بوهران قريبًا

تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مشاهد لتسابق سائقي حافلتين بوهران، من أجل الظفر بعدد أكبر من الزبائن في طريق ممنوع، معرضين حياتهما وحياة الركاب لخطر الموت، من دون أدنى شعور بالمسؤولية.

وحسب ما يبينه الفيديو الذي انتشر انتشارا سريعا بين المتابعين، نظرا لما تحمله المشاهد من رعب وهلع، فإن سائق حافلة تعمل على الخط 58 الرابط القطب العمراني الجديد أحمد زبانة بمسرغين بمحطة الباهية، تجاوز حافلة أخرى تحمل رمز ـ د ـ باللغة اللاتينية وهما الحافلتان اللتان تدعم بهما القطب العمراني المعزول من أجل نقل الركاب وسكان الحي إلى وسط المدينة، فوقع سباق مجنون بين السائقين، في طريق ذي اتجاه واحد وهو ما شكل عملية انتحارية نجا منها أكثر من 90 راكبا باتوا يرددون الشهادتين إلى أن وصلوا لأقرب محطة بعدما عاشوه طيلة الرحلة من رعب، وحسب ما أكده شهود عيان عايشوا الحادثة الخطيرة، فإن أحد القابضين تشاجر مع سائق حافلة أخرى وهو ما جعله يتعمد حث السائق على مسابقة الحافلة الأخرى من أجل خطف الزبائن رغم أنهما لا يشتغلان على نفس الخط، وقد ولدت هاته الحادثة حالة سخط عارمة وسط المواطنين ووصل الأمر لحد إيداع شكوى رسمية على مستوى مصالح الأمن، التي فتحت تحقيقا في القضية.

من جهة ثانية، علمنا من مصادرنا الخاصة أن مديرية النقل قامت على الفور بسحب رخصة استغلال الحافلتين لغاية استكمال التحقيق، ومعرفة حقيقة ما جرى، في حين أن صاحب الحافلة الأولى قام بطرد السائق والقابض معا، معتبرا أنهما سببا له أضرارا مادية ومعنوية كبيرة.