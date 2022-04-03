حاكم دبي يطلق حملة لتوزيع 1 مليار وجبة حول العالم

أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، عن حملة ضخمة لتوزيع مليار وجبة طعام في 50 دولة حول العالم، بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال بن راشد في تغريدة على “تويتر”: “على بركة الله نطلق اليوم حملة المليار وجبة. الحملة الأكبر لإطعام الطعام ومكافحة الجوع في 50 دولة حول العالم”.

وأضاف:”رمضان شهر الصيام الذي نستشعر فيه معاناة 800 مليون إنسان يبيتون جائعين كل يوم”.

وتابع بن راشد في تغريدة لاحقة يقول:”هناك أزمة إنسانية حقيقية بسبب الجوع والأمن الغذائي. وحملة المليار وجبة شعارها ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع”.