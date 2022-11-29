أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الأربعاء
أفادت نشرية حول حالة الطقس باستمرار تساقط أمطار رعدية عبر 14 ولاية شمالية وسطى وشرقية، وهذا من يوم الثلاثاء إلى غاية الأربعاء.
وحسب تنبيه من المستوى الثاني فإن كميات التساقط ستتراوح مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم.
الولايات المعنية هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.
تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بتهاطل أمطار تكون رعدية أحيانا، حيث أن الكميات المتوقعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 ملم
الولايات المعنية:
بجاية، تيزي وزو، بومرداس، البويرة وسطيف
صلاحية هذه النشرة من زوال اليوم إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 06 صباحا pic.twitter.com/gwa4Rp5iLz
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 29, 2022
تنبيه آخر خاص باستمرار الأمطار اليوم على الولايات التالية:
جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق اهراس
حيت تتراوح الكمية ما بين 20 إلى 40 ملم وتتعدى ال 50 ملم محليا
صلاحية هذه النشرة إلى غاية يوم غد الأربعاء على الساعة 15 زوالا. pic.twitter.com/PqzQ9mN5DM
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 29, 2022
ثلوج بالمرتفعات وأمطار ورياح في المناطق الشمالية والجنوبية الثلاثاء
نبهت نشرية جديدة حول حالة الطقس ليوم الثلاثاء من هبوب رياح قوية مع استمرار تساقط الأمطار عبر عدة ولايات، كما يُتوقع تساقط الثلوج على المرتفعات الشرقية.
وتخص نشرية الرياح والزوابع الرملية كل من ولايات: تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المسيلة، ولاد جلال، الوادي، المغير وتقرت.
وفي وقت سابق كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، عن تساقط أثلوج على قمم مرتفعات الولايات الشرقية، وذالك بداية من ليلة الثلاثاء.
تساقط بعض الثلوج بداية من ليلة الغد الثلاثاء على قمم المرتفعات الشرقية pic.twitter.com/9UDub5zyYT
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 28, 2022
أمطار رعدية عبر 14 ولاية إلى غاية مساء الثلاثاء
كشفت نشرية لديوان الأحوال الجوية، حول حالة الطقس، عن تساقط أمطار غزيرة عبر عدة ولايات شمالية، وسطى وشرقية يومي الإثنين والثلاثاء.
وحسب تنبيه باللون البرتقالي للديوان فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: سوق اهراس، بجاية، ميلة، قالمة، تيزي وزو، عنابة، الطارف، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، بومرداس، البويرة.
وستتراوح كميات التساقط مابين 20 و40 ملم وقد تصل إلى 50 ملم، في حين ستكون هذهالنشرية سارية من مساء الإثنين إلى غاية منتصف نهار الثلاثاء عبر الولايات الوسطى وإلى الساعة 18 مساء بالولايات الشرقية.
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 28, 2022
كما تخص نشرية الرياح المناطق الساحلية وولايات: أم البواقي، باتنة، خنشلة، بسكرة، تبسة، برج باجي مختار، أدرار وعين صالح، في شكل زوابع رملية.
وحسب نفس المصدر، فإن صلاحية نشرية حالة الطقس تبدأ من منتصف نهار الإثنين، وإلى غاية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء.
كما أعلن ديوان الأرصاد الجوية عن تساقط ثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية.
تساقط بعض الثلوج على قمم المرتفعات الداخلية للهضاب العليا الوسطى الشرقية والشرقية pic.twitter.com/CUkXqYnIVp
— MétéoAlgérie (@MeteoAlgerie_) November 27, 2022