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رياضة

حالة وفاة وعشرات الجرحى في حادث اصطدام حافلة أنصار اتحاد عنابة

عمر سلامي
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حالة وفاة وعشرات الجرحى في حادث اصطدام حافلة أنصار اتحاد عنابة
ح.م
حادث اصطدام وانحراف حافلة أنصار اتحاد عنابة

خلف حادث الاصطدام التسلسلي الذي وقع أمسية الجمعة بمنطقة عين بوزيان بولاية قسنطينة حالة وفاة واحدة وإصابة 35 مناصرا بجروح مختلفة.

واصطدمت حافلة تقل مناصري فريق اتحاد عنابة، خلال رحلة العودة من ميلة، بأربع سيارات قبل أن تنحرف عن الطريق، وتنقلب، ما أدى إلى فاق السائق وإصابة 35 مناصرا بجروح متفاوتة.

وذكر بيان لمصالح الحماية المدنية أن عناصرها تدخلت مساء الجمعة، لأجل حادث اصطدام حافلة ب 04 سيارات وانحرافها وانقلابها.

وأضاف أن الحادث خلف ضحية من جنس ذكر متوفي في عين المكان، كما خلف إصابات متفاوتة الخطورة.

وحسب إذاعة عنابة، فإن جميع أنصار فريق اتحاد عنابة عادوا صبيحة السبت إلى عنابة، مع إبقاء أربعة أنصار للعلاج بينهم مناصر واحد خضع لعملية جراحية على مستوى اليد بعد تعرضه لكسر.

وأضافت أن جنازة سائق الحافلة الذي توفي في الحادث، ستشيّع السبت.

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