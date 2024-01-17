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رياضة

حجام في طريقه إلى هذا النّادي

علي بهلولي
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حجام في طريقه إلى هذا النّادي
ح.م

اقترب اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام من الانضمام إلى نادٍ أوروبي، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الحالي.

ويرتبط المدافع حجام (20 سنة) مع نادي نانت الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027.

ويوشك حجام أن ينتقل إلى نادي يانغ بويز، الذي ينشط في بطولة سويسرا للقسم الأوّل. على أن تدفع إدارة هذا الفريق مبلغ مليونَي (2) أورو لِمسؤولي فريق نانت.

وسيُعلَن عن إبرام الصفقة في السّاعات القليلة المقبلة، تقول صحيفة “واست فرانس” في تقرير لها نشرته مساء الأربعاء.

ولم يلعب جوين حجّام أيّ لقاء رسمي أساسيا مع نادي نانت هذا الموسم. كما فقد منصبه الدولي، وضيّع المشاركة مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار. وهو ما يُحرّضه على الرّحيل.

ويتصدّر فريق يانغ بويز لائحة ترتيب بطولة سويسرا للموسم الحالي، وفي منتصف فيفري المقبل، يُواجه نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، بِرسم الدور الـ 16 لِمنافسة الدوري الأوروبي.

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