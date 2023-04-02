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رياضة

حجام يردّ على مدرّبه كومبواري بِمقولة للإمام ابن رجب

علي بهلولي
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حجام يردّ على مدرّبه كومبواري بِمقولة للإمام ابن رجب
ح.م
المدافع جوين حجام رفقة مدربه أنطوان كومبواري.

اغترف اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام من الموروث الإسلامي، للردّ على مدربه أنطوان كومبواري، الذي منعه من خوض مباراة رسمية بِسبب صوم رمضان.

وإذا كان المدافع حجام قد أصرّ على احترام دينه الإسلامي وصوم رمضان، فإن مدربه في فريق نانت الفرنسي كومبواري أبدى تصلّبا في موقفه، وقال إنه وفيّ لِأفكاره في عدم جلب اللاعبين الذين يصومون يوم المقابلات الرّسمية.

ونشر حجام في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، الأحد، الجزء الأوّل من مقولة شهيرة للإمام ابن رجب، فحواها: “انتظار الفرج بِالصّبر عبادة، فإن البلاء لا يدوم…..اصبر لِكلّ مُصيبة وتجلّد، واعلم بِأنّ الضرّ غير مُؤبّد”.

وعاش الإمام الفقيه ابن رجب في القرن الـ 14 ميلادي.

وبِخصوص جوين حجام، فقد أبصر النّور عام 2003 بِفرنسا، مُنحدرا من أبوَين جزائريَين: الأب من ولاية المسيلة والأمّ من ولاية تلمسان، مُهاجرَين بِفرنسا ومُقيمَين هناك.

أمّا أنطوان كومبواري، فأصله من كاليدونيا الجديدة، وهي أرخبيل يقع في المحيط الهادي، تابع للسّيادة الفرنسية.

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