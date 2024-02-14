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الجزائر

حجز أكثر من 13 كلغ كوكايين في تيبازة (صور)

الشروق أونلاين
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حجز أكثر من 13 كلغ كوكايين في تيبازة (صور)
ح.م
جانب من المحجوزات

تمكنت شرطة تيبازة نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية متخصصة في المتاجرة بالكوكايين، حسب ما أفاد به بيان لمديرية الأمن.

حيث ضبط في حوزة المتورطين 13 كلغ و220 غرام من الكوكايين، كانت مخبأة بإحكام في واقي الصدمات الخلفي لمركبة مسروقة، استعملت في نقل المخدرات.

وبعد مواصلة التحقيق في القضية، حجزت الشرطة مبلغا ماليا بقيمة 2 مليار و804 مليون سنتيم، واسترجعت 5 مركبات سياحية استغلت في العمل الإجرامي.

ليتمّ على إثر هذه الوقائع، تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة، يضيف بيان مديرية الأمن.

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