حجز أكثر من 8 قناطير من الكيف المغربي خلال أسبوع

حسب بيان لوزارة الدفاع

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الأسبوع الماضي من حجز أكثر من 8 قناطير من الكيف المعالج حاولت مجموعات اجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه “في إطار مهامها النبيلة في الدفاع عن التراب الوطني وتأمينه ضد مختلف التهديدات، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 ماي 2021 عدة عمليات تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا”.

وأضافت أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية التي نفذتها مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 06 ماي 2021 بجبل الشاون، بلدية دراﭪ، ولاية المدية، والتي أفضت إلى القضاء على إرهابي (01) واسترجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية هذا المجرم، حيث يتعلق الأمر بالمسمى بورصاص عقبة الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015″.

وتابعت “في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، تاجري (02) مخدرات وضبطت (08) قناطير و(56,41) كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.في حين أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي (19) تاجر مخدرات وحجزت (24487) قرص مهلوس في عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى”.

من جهة أخرى، “أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت و إن أمناس ، (147) شخصا وحجزت (18) مركبة و(165) مولدا كهربائيا و(151) مطرقة ضغط و (07) أجهزة كشف عن المعادن ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى (920) كيس من خليط خام الذهب والحجارة، بينما تم توقيف (03) أشخاص وضبط (18) بندقية صيد خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من تبسة وباتنة. كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (14699) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار”.

في سياق آخر، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (97) شخص من بينهم أربعة (04) مهاجرين من جنسية مغربية، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان والشلف والجزائر و الطارف، فيما تم توقيف (42) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من النعامة وتلمسان وبشار”.