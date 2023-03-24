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الجزائر

حجز مليون و600 ألف قرص مهلوس عشية رمضان

أحمد. ع
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حجز مليون و600 ألف قرص مهلوس عشية رمضان
أرشيف

أجهضت المصالح العملياتية المختصة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، عشية شهر رمضان المبارك، إحدى أكبر عمليات ترويج المهلوسات والمؤثرات العقلية في تاريخ الأمن الوطني، وذلك في عمليات متفرقة قامت بها عبر عدة ولايات، حيث تمكنت من خلالها من حجز أزيد من مليون وستمائة ألف كبسولة من المؤثرات العقلية كانت موجهة للتسويق غير الشرعي في كل من ولايات عنابة، وهران، ورقلة والجزائر العاصمة، من بينها أزيد من مليون و200 ألف كبسولة في عملية واحدة فقط.
ويكشف روبورتاج، أعده محققو المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات(SCLTIS) للرأي العام، بالصوت والصورة، وباعترافات المشتبه فيهم، المخطط الخبيث الذي انتهجته إحدى الشبكات الإجرامية المكونة من 10 أفراد، من بينهم رجل وزوجته، والتي كانت تحضر لتوجيه ضربة قاتلة للشباب الجزائري من خلال تسويق شحنة ضخمة وغير مسبوقة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”، انطلاقا من تمنراست.
كما يتطرق الروبورتاج إلى دور كل عنصر في هذه الشبكة التي يتواجد رأسها المدبر محل أوامر بحث دولية، في حالة فرار بفرنسا، وكذا حجم الأرباح المالية الخيالية التي يُدرها هذا النشاط الإجرامي الخطير.

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