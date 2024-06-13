حجز 167 مليار من قطع غيار السيارات المقلدة عبر 5 ولايات!

العملية شملت مليوني وحدة مع غلق محل تجاري و6 مخازن

أسفرت تحقيقات معمقة قامت بها وزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني عبر 5 ولايات من حجز قرابة مليوني وحدة من قطع غيار السيارات غير المطابقة بقيمة تعادل 1,67 مليار دينار، وغلق محل تجاري وستة مخازن.

وفي إطار مراقبة مدى مطابقة قطع غيار السيارات للمواصفات والمقاييس ومتابعة هيكلة الأسعار عند الاستيراد، وسعياً لوضع حد للمستوردين الوهميين، قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بإجراء تحقيقات مكثفة على مستوى ولايات تيزي وزو ، تيبازة، الجزائر العاصمة باتنة وأم البواقي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني.

وأسفرت نتائج هذه التحقيقات، وفق بيان للوزارة، عن حجز مليون و 972.041 وحدة من قطع الغيار بقيمة تقدر بـ 1,67 مليار دينار جزائري، وغلق محل تجاري و ستة مخازن غير مصرح بها، كما أسفرت التحقيقات المنجزة بولاية أم البواقي عن كشف علامات مقلدة ويتعلق الأمر بكل من علامة « GRB » الحاملة لبيان مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م إيني كورن للإستيراد والتصدير الكائنة بتحصيص التعاونية العقارية زيغود يوسف حي النور رقم 09 قطعة رقم 09 بلدية عين مليلة – أم البواقي؛ وعلامة « SM » الحاملة لبيان مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م سيانو للإستراد والتصدير، الكائنة بـ 420 قطعة رقم 20 عزازقة – تيزي وزو.

كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 25 مخالفة تتعلق بالإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطراب فيه للتهرب من الإلتزامات والشروط الضرورية لتكوين النشاط وممارسته وإقامته وكذا حيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الإرتفاع غير المبرر للأسعار، بالإضافة إلى حيازة منتوجات مستوردة بصفة غير شرعية.

هذا وتم إحالة هذه القضية للمتابعة القضائية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وردع الممارسات غير الشرعية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض سلامة المواطنين للخطر.