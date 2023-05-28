حج 2023 .. موبيليس تطلق عرضا خاصا لفائدة الحجاج 

أطلق متعامل الهاتف النقال “موبيليس”، عرضا استثنائيا لفائدة الحجاج الجزائريين، يمكنهم من البقاء قابلين للاتصال طوال فترة إقامتهم بالبقاع المقدسة.

وأفاد بيان للمؤسسة، الأحد، أن موبيليس تعلن عن “إطلاق عملية خاصة للحجاج بهدف مرافقتهم في رحلتهم إلى البقاع المقدسة”.

وأوضح البيان أنه في إطار هذه العملية, يقدم المتعامل العمومي “لجميع الحجاج الجزائريين, عرضا استثنائيا للتجوال يمكنهم من البقاء قابلين للاتصال طوال فترة إقامتهم في المملكة العربية السعودية”.

وتابع أن “سريان هذا العرض ينطلق ابتداء من 28 ماي 2023 ويتيح للمستخدمين الاستفادة من ساعات عديدة من المكالمات الواردة وحجم كبير من المكالمات الصادرة والإنترنت بأسعار جد تنافسية”.

كما “سيكون من الممكن إعادة التعبئة في أي وقت سواء من السعودية عن طريق تشكيل *600#, أو من خلال تطبيق MobiSpace أو واجهة الواب MeetMob, أو من الوكالات التجارية لموبيليس في كامل أنحاء الجزائر”.

وأشار البيان إلى أن “مزايا هذه العملية لا تتوقف عند هذا الحد, حيث سيقدم المتعامل الرائد في مجال الهاتف النقال شريحة (سما) تحمل رصيدا أوليا قدره 100 دينار جزائري لكل حاج, حيث يكفي أن يتوجه الحجاج إلى إحدى الوكالات التجارية لموبيليس مرفقين ببطاقة هوية أو جواز السفر ونسخة من دفتر الحج وهناك, سيتمكنون من الحصول على بطاقة (سما) مجانا وشحن حساباتهم الهاتفية وكذا التعرف على العرض المغري المتاح”.

وبغية الحصول على مزيد من المعلومات حول عملية الحج الخاصة لعام 2023/1444, فيمكن التواصل مع خدمة الزبائن –يضيف البيان– من خلال الهاتف النقال “888/666” أو من الهاتف الثابت “0660600666”/”0660600888″.