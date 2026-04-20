حج 2026.. استئناف حجز غرف الفنادق عبر البوابة الإلكترونية

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة عن استئناف عملية الحجز الإلكتروني للغرف بفنادق مكة المكرمة لفائدة الحجاج المسجلين مع الديوان، ابتداءً من ظهيرة اليوم الاثنين، وذلك بالنسبة لجميع الرحلات المتبقية الممتدة من 11 ماي إلى غاية آخر رحلة بتاريخ 21 ماي 2026.

وأوضح الديوان في بيان له أن عملية الحجز تتم حصرياً عبر البوابة الجزائرية للحج وتطبيق “ركب الحجيج”، في إطار تنظيم وتأطير مختلف مراحل التحضير لموسم الحج وضمان انسيابية الخدمات المقدمة للحجاج.

كما ذكّر البيان بأن الولوج إلى تطبيق “ركب الحجيج” يتم باستخدام نفس بيانات الدخول الخاصة بالبوابة الجزائرية للحج، داعياً المعنيين إلى متابعة الصفحات الرسمية والالتزام بالتوجيهات والتعليمات المعتمدة لتسهيل ترتيبات السفر والإقامة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الديوان الوطني للحج والعمرة لتحسين الخدمات الرقمية الموجهة للحجاج وتبسيط إجراءات الحجز والتنظيم، بما يضمن أداء المناسك في ظروف ملائمة.