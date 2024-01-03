“حداش حداش” في موسمه الثاني لرمضان 2024.. أحداث شيقة مع لُعبة تُهّدد حياة الأبطال!

بعدما حقق نجاحا باهرا في موسمه الأول خلال رمضان 2023، سيعود مسلسل “حداش حداش” بمزيد من الإثارة في رمضان المقبل من خلال لعبة تهدد حياة الأبطال وسعي منظمها للثأر.

البطاقة التقنية لمُسلسل “حداش حداش”

– العنوان: “حداش حداش”

– عدد المواسم: 02

– النوع: دراما وأكشن

– القناة العارضة: “الشروقTV ”

– الشركة المُنتجة: “H level Factory”

عدد الحلقات: 21 حلقة

– تأليف وسيناريو: أسامة قبي ومحمد دالي

– أماكن التصوير: الجزائر العاصمة وما جاورها

– أغنية الجنريك: قيد التحضير

– إخراج: أسامة قبي

– تاريخ العرض القادم: 11 مارس 2024

– الجوائز: متحصل على جائزة أفضل مسلسل في مهرجان “ماتيرا” الدولي للمسلسلات التلفزيونية بإيطاليا

– بطولة: مليكة بلباي، مصطفى لعريبي، يوسف سحيري، عزيز بوكروني، محمد فريمهدي، أكرم جغيم، سهيلة معلم، شكيب سعيدي، هيفاء رحيم، سهى ولهى، ياسين بن قمرة إلخ..

مُلخص قصة الموسم 1

“حداش حداش”، هو تاريخ حدوث جريمة غامضة بين مجموعة من الأصدقاء، تبدأ بعدها رحلة طويلة من البحث في ملابساتها، لكشف هوية المجرم.. الجميع يشك في الجميع.. هل الفاعل أحد الأصدقاء؟ أم القضية أكبر من ذلك بكثير!!

– مُلخص قصة الموسم 2: تدور أحداث الجزء الثاني على لُعبة تُهدد حياة جميع أبطال المسلسل، تجبرهم على العيش في خوف ورعب متواصل يُهدد حياتهم، القاتل يجهلونه والترتيب كذلك، منظم اللعبة يريد الثأر من كل من تعدى عليه..

يوسف سحيري يلتحق بفريق التصوير ولا صحة لغيابه عن الموسم الثاني!

بعد شائعات وأخبار كثيرة، تحدثت عن غيابه عن الموسم الثاني من مسلسل “حداش حداش”، أوضح المخرج، أسامة قبي، في تصريح خصّ به مجلة “الشروق العربي”، أن المُمثل يوسف سحيري، الذي أدى دور البطولة في الجزء الأول من العمل (دور شقيق المغدور بها “ملاك”)، سيتواجد خلال الموسم الثاني، وهذا عكس ما تم الترويج له بأنه سيكون خارج الكاستينغ لاستقراره منذ فترة في كندا.

ومن المعروف، أن الفنان يوسف سحيري متواجد حاليا في الجزائر، وذلك لتصوير مسلسل “حداش حداش”، الذي انطلق تصويره يوم 11 ديسمبر الماضي. وبهذه المناسبة، نشر الفنان مصطفى لعريبي “ستوري” عبر حسابه على “الإنستغرام”، أرفقه بصورة له مع سحيري، وعلق عليها قائلا: “صاحبي راه رجع”، في إشارة إلى عودته إلى أرض الوطن للالتحاق ببلاتو التصوير.

أبرز الممثلين المُنظمين في الموسم الثاني

سيعرف الموسم الثاني من مسلسل “حداش حداش”، انضمام العديد من الوجوه الجديدة، التي اختارها المخرج، أسامة قبي بعناية، بعد كاستينغ لتكملة الدراما المشوّقة “11 / 11″، التي شدّت عموم الجزائريين في رمضان الماضي.

والمفاجأة، أن المسلسل سيعرف انضمام وجوه من داخل وخارج الجزائر، على غرار: سهيلة معّلم، النجم التونسي ياسين بن قمرة، أحمد مدّاح، فتحي نوري، الفنان الشاب نجيب بوسواليم، الذي تألق بدور “سلاّم” في مسلسل “بنت البلاد”، الممثل اللبناني خُضر عطوي، النجمة التونسية سميرة مقرون وغيرهم.

مهرجان إيطالي يُتوّج مسلسل “حداش حداش” أفضل مسلسل في 2023

لم ينل مسلسل “حداش حداش” النجاح والثناء من الجمهور فحسب، بل إن المسلسل تم اختياره للمُشاركة في الطبعة الأولى لمهرجان “ماتيرا” الدولي للمسلسلات التلفزيونية بإيطاليا، الذي أقيمت فعالياته في شهر جوان الماضي، حيث ناب المخرج الشاب أسامة قبي عن طاقم الفيلم، واستلم جائزة أفضل مسلسل في الدورة، بعدما استحقها عن جدارة. ودخل مسلسل “حداش حداش” غمار المنافسة بهذا المهرجان، ضمن مجموعة دول البحر الأبيض المتوسط، على غرار تركيا وتونس، فيما مثلت البرازيل والأرجنتين منطقة أمريكا اللاتينية. هذا، وقد كانت الفرصة أمام مسلسل “حداش حداش” ليُمثل الجزائر في هذا المهرجان، وأيضا لتقديم لمحة عن تجربة الطاقم الفني والتقني لهذا العمل التلفزيوني، الذي حظي بإعجاب المشاهدين داخل وخارج الوطن.

أسامة قبي: جمهور “حداش حداش2” على موعد مع إثارة وتشويق أكبر

“هاكر” يخترق برامج قناة “الشروقTV” ليُعلن عن شيء مُهم!!.. إثارة و”سُوسبانس”

وحديث في مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق إلكتروني للقناة!!.. الجمهور ينتظر ويترقب هذا الإعلان المُهم الذي سيتم في ليلة 11 من شهر 11 (أكتوبر) على الساعة 11.. ليتضح لاحقا أن الأمر لا يعدو كونه إعلانا عن موسم ثان من مسلسل الإثارة والتشويق “حداش حداش”.. الفكرة كانت من تصميم المخرج أسامة قبي، الذي سيُحدثنا في هذه الدردشة عن فكرة هذا “البرومو” غير التقليدي وكواليسه.

++ أولا، لنتفق على أن فكرة “البرومو” جديدة وغير مسبوقة..

– يرد ضاحكا: صحيح.. الفكرة جديدة ومبتكرة، والأهم، أنها تلقت ترحيبا من القائمين على القناة، خاصة أننا بصدد عمل قائم على الإثارة والتشويق، كما أن القناع الذي ارتداه القنّاص أو “الهاكر” له علاقة بالأحداث، ومن هنا، وُلدت الفكرة من خلال اختراق لا يتعدى 10 ثوان، كانت تبثه القناة في أوقات الذروة لشد انتباه المتفرج إلى ما سيتم الإعلان عنه.

++ فكرة إشراك المُمثلين في هذا “البرومو” كانت لزيادة حماس الجمهور؟

– نعم، ومشاركتهم لهذا الاختراق كانت من خلال صفحاتهم الرسمية على الإنستغرام، وفي نفس الوقت، كان إعلانا غير مباشر عن انضمام أسماء جديدة إلى المسلسل في موسمه الثاني.

++ وكيف وجدتم رد فعل الجمهور؟

– رائعا.. كما كنا ننتظر، فالكثير شاركوا مقطع الاختراق، وصار هنالك اعتقاد بوجود محاولات اختراق للقناة، إلى أن جاء الموعد، وهو يوم 11، الشهر 11 على الساعة 11، موعد جريمة القتل التي راحت ضحيتها “ملاك”.

++ بم تعدون الجمهور في الموسم الثاني من “حداش حداش”؟

– أكيد، بمزيد من الإثارة والتشويق، فالأحداث ستكون غزيرة وغنية، خاصة مع دخول شخصيات جديدة على خط مجريات المسلسل.

++ وهل هنالك “بروموهات” أخرى للمسلسل؟

– نعم، جمهور “حداش حداش” سيكون على موعد مع أكثر من “تيزر” و”برومو” خلال الفترة المقبلة، ولن أقول أكثر من هذا.. “خلو عينكم دايما على قناة الشروق”.

++ كلمة أخيرة نختم بها هذه الدردشة.

– إن شاء الله، الموسم الثاني من المسلسل ينال إعجاب الجمهور، فنحن نأمل أن نرتقي من خلال هذا العمل بالدراما الجزائرية، ونحلق بها عاليا، خاصة أن المتفرج الجزائري لم يتعوّد على هذه النوعية من المسلسلات، وشكرا.

أفضل قصة وإخراج وتمثيل

– المُسلسل تصّدر قائمة الأعمال الأكثر مُشاهدة وبحثا على منصة “اليوتيوب”..

– “حداش حداش” نجح في ربط الجمهور بشاشة “الشروق العامة” في مواعيد عرضه بفضل قصته المشوّقة وأحداثه..

– تدور قصة المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء، تربطهم علاقة منذ الصغر، إلا أن هذه العلاقة سُرعان ما تتعقد تدريجيا!!

– اعتمد المسلسل اعتمادا رئيسا على “الفلاش باك” وعناصر التشويق والإثارة في حبكة درامية شدّت الانتباه..

بعد نجاح مبهر ونسب مُشاهدة عالية جدا، يعود مسلسل “حداش حداش” للمُخرج الشاب أسامة قبي، بموسم ثان رمضان 2024، حيث سيعرف العمل في جزئه الثاني انضمام وجوه جديدة على غرار سهيلة معّلم، أحمد مدّاح والنجم التونسي ياسين بن قمرة وغيرهم. المسلسل الذي اعتمد على خاصية “الفلاش باك” في موسمه السابق، سيعود بأحداث جديدة وألغاز وشفرات وإثارة لشد انتباه المُتفرج في موسم رمضاني يشهد منافسة شديدة هذا العام.. لكن ماذا لوعدنا بكم إلى محطات هذا العمل؟ قصته، أبطاله، في انتظار عرض موسمه الجديد.

أحداث في قالب بوليسي مشوّق جدا..

تدور أحداث مسلسل “حداش حداش” حول قصة مجموعة من الأصدقاء تربطهم علاقة منذ الصغر، إلا أن هذه العلاقة سُرعان ما تتعقد تدريجيا في قالب بوليسي مشوّق جدا. ولهذا الغرض، استعان مخرج العمل، أسامة قبي، في الموسم الأول من العمل بمجموعة معروفة من الممثلين، على غرار: يوسف سحيري ومليكة بلباي وعزيز بوكروني وأكرم جغيم ومحمد فريمهدي وهيفاء رحيم ومزيان عميش، إلى جانب ممثلين قدامى مثل بوعلام بناني وعايدة

قشود ونجية لعراف.

حبكة درامية شدت الانتباه..

تميّز “حداش حداش” في موسمه الأول عن باقي المسلسلات، بالموسيقى التصويرية التي ألفها الثنائي أنيس جامة وشريف لهوبي، بينما أدى أغنية “الجنيريك” التي حملت عنوان “ملاك” الفنان شمسو فريكلان وأمزيان عميش.

عُرض الموسم الأول من المسلسل عبر قناة “الشروقTV”، وتحديدا في رمضان 2023، وهو عمل يعتمد اعتمادا رئيسا على “الفلاش باك” وعناصر التشويق والإثارة، في حبكة درامية شدت الانتباه، بل وكانت سببا في تحقيق العمل لنسب مشاهدة كبيرة في أثناء عرضه على موقع “يوتيوب” والمنصات الإلكترونية.

رحلة اكتشاف قاتل “ملاك” !!

نجح مسلسل “حداش حداش” في أن يربط الجمهور بشاشة “الشروق العامة” في مواعيد عرضه، وذلك بفضل “السُوسبانس” الطاغي على أحداثه، الذي جعل كل متابعيه في حالة حماس كبيرة لمتابعة أحداثه لاكتشاف قاتل “ملاك”.

هذا، وتصّدر المسلسل الذي جمع بين الدراما الاجتماعية و”الأكشن” قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة، وبحثا على منصة “اليوتيوب”، حيث حقق أزيد من مليوني مشاهدة خلال ثلاثة الأيام الأولى من عرضه.

تاريخ 11 / 11 نقطة انطلاق الأحداث !!

ولأن دراما “حداش حداش” هي دراما غير مألوفة لدى المشاهد الجزائري، المُتابع للأعمال الدرامية المحلية، جاءت معظم ردود الفعل حول العمل لتصُب في تصنيف العـمل كأفـضل قصة وإخـراج وتمثيل، ناهيك عن كون عنصر “السُوسبانس” في المسلسل قضى على الملل وجعل المشاهد يُشّغل تفكيره، علما أن عنوان المسلسل (11 11) هو نقطة انطلاق الأحداث بتوجيه شخصياته أصابع الاتهام إلى بعضهم البعض، لتبدأ بعدها رحلة البحث في ملابسات الجريمة، حيث يبحث الجميع عن القاتل الحقيقي، ومع كل حلقة تتأزم الأمور وتزداد صعوبة.

من هي أنيسة علي باي التي جسّدت دور “ملاك”؟؟

أنيسة علي باي، أو “ملاك”، هي فنانة صاعدة، بدأت مشوارها عبر الشاشة الصغيرة، من خلال عالم الإشهار.. لتكتسب بعدها شهرة واسعة بأدائها دور “حيزية” الفتاة العاشقة، الهادئة المُحبة للخير في مسلسل “بنت البلاد”. والحقيقة، أن الوجه الملائكي لأنيسة ساعدها كثيرا في مسلسل “حداش حداش”، حيث أبدعت في تجسيد دور “ملاك” نقطة انطلاق وتفاعل الأحداث، فكانت مفاجأة المسلسل.

“حداش حداش” مُسلسل “الفلاش باك”..

اعتمد مسلسل “حداش حداش” خلال موسمه الأول اعتمادا رئيسا على خاصية “الفلاش باك”، أو ما يُعرف بالعودة إلى الماضي القريب أو البعيد، بتقطيع مختلف، بمعنى أن كل جملة تصويرية تُبتر، ثم يعود المخرج إليها ليضيف إليها لقطة أخرى، تكون نفسها أو من زاوية ثانية وهكذا.. ورغم هذه التقنية التي قد تُشتت أذهان المُشاهد أو المُتفرج، إلا أن الأخير أقبل على هذه النوعية من الدراما بفضل الجريمة المحبوكة للقصة وعلامات الاستفهام، التي تدور حول معظم أبطال القصة.. فتحوم الشكوك حول “عابد” في البداية، أي بأخي الضحية ملاك “لؤي” (يوسف سحيري)، ثم يتحول الشك إلى أفراد شلة “ملاك”، وهم أصدقاؤها منذ الجامعة، فيعتقد المفتش أن “حورية” وراء الجريمة (هيفاء رحيم)، ثم يتهم “ياسين” بالقتل (زكريا كروات)، أما المشاهد فيُخيل إليه أن “هشام” (أكرم جغيم) له يد وراء تصفية ملاك ومعه “رضا” (مزيان عميش)، وكذلك “بابيتو” (حليم زريبيع)، والشك أيضا يطال المحامي نبيل (محمد فريمهدي)، الأمر الذي جعل أحداث العمل في تشويق دائم.. وهو ما يُعوّل عليه قائد المسلسل أسامة قبي في الجزء الثاني من العمل رمضان 2024.