حديث عن إبعاد حجام بِسبب صيام رمضان

يدور حديث في الشارع الكروي الفرنسي سهرة السبت، فحواه أن مدرب فريق نانت أبعد اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام عن مواجهة نادي رامس، بِسبب صيام رمضان.

ويتبارى فريق نانت مع الضّيف نادي رامس، بعد ظهيرة هذا الأحد. ضمن إطار الجولة الـ 29 من عمر البطولة الفرنسية.

وأعلن التقني كومبواري مدرب فريق نانت، السبت، عن قائمة لاعبيه الذين سيخوضون مواجهة رامس، وقد خلت من اسم المدافع حجام، الذي أوّلت تقارير صحفية فرنسية غيابه بِإصراره على صيام رمضان.

وعُهد عن المدرب أنطوان كومبواري في البطولة الفرنسية، أنه يرفض صيام لاعبيه في يوم المقابلات الرّسمية.

ولم تُصدر إدارة نادي نانت الفرنسي أي بيان تُفسّر فيه غياب جوين حجام، واكتفت بِنشر قائمة اللاعبين الذين وجّه إليهم المدرب كومبواري الدّعوة، بينهم المهاجم أندي ديلور. الذي يبدو أنه اختار ما يضمن له خوض هذه المباراة، خاصّة وأنّه يُقدّم موسما سيّئا، واضطّر إلى تغيير النادي في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي الماضي، من نيس إلى نانت.