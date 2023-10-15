-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حديث عن إصابة بوعناني ومغادرة عطال للتدريبات قبل الآوان

علي بهلولي
  • 725
  • 0
حديث عن إصابة بوعناني ومغادرة عطال للتدريبات قبل الآوان

طرأت مُستجدّات مساء الأحد، في الحصّة التدريبية للمنتخب الوطني الجزائري بِمدينة العين الإماراتية.

وأجرى رجال النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ثاني وآخر مران لهم، عشية مواجهة مصر ودّيا.

وتعرّض المهاجم بدر الدين بوعناني لِإصابة في الفخذ اليسرى، بينما غادر زميله المدافع يوسف عطال أرضية الميدان في التدريبات قبل الآوان.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم يُصدر اتحاد الكرة الجزائري أيّ بيان توضيحي بِخصوص الأمر المذكور أعلاه، حيث تُفضّل خلية الإعلام التابعة له، وبِذهنية عهد الجرائد الورقية نشر البيانات والطير في وكناتها، أو التسلّي مع جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد منتصف اللّيل! رغم أن توقيت الإمارات يتقدّم بِثلاث ساعات عن نظيره الجزائري، وأن التدريبات انطلقت على الساعة الخامسة مساء بِالتوقيت الجزائري، والتي لا تتجاوز في أقصى حدّ فترة الساعة أو الساعة والنّصف.

مقالات ذات صلة
مُنافس “الخضر” في المونديال ينهزم

مُنافس “الخضر” في المونديال ينهزم

جدول مقابلات منتخب فلسطين في تصفيات المونديال بِالجزائر

جدول مقابلات منتخب فلسطين في تصفيات المونديال بِالجزائر

بِالفيديو والصّورة: جدول مقابلات “الخضر” وعودتهم إلى بواكي بعد قرابة نصف قرن

بِالفيديو والصّورة: جدول مقابلات “الخضر” وعودتهم إلى بواكي بعد قرابة نصف قرن

إدارة شبيبة القبائل تتعاقد مع مدرب برتغالي

إدارة شبيبة القبائل تتعاقد مع مدرب برتغالي

محرز: مُتعطّش للتتويجات مع “الخضر” وموعد الاعتزال ما زال بعيدا

محرز: مُتعطّش للتتويجات مع “الخضر” وموعد الاعتزال ما زال بعيدا

عودة مدفعية “محاربي الصّحراء” لِتَقصف بِالثّقيل

عودة مدفعية “محاربي الصّحراء” لِتَقصف بِالثّقيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد