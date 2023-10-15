حديث عن إصابة بوعناني ومغادرة عطال للتدريبات قبل الآوان

طرأت مُستجدّات مساء الأحد، في الحصّة التدريبية للمنتخب الوطني الجزائري بِمدينة العين الإماراتية.

وأجرى رجال النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي ثاني وآخر مران لهم، عشية مواجهة مصر ودّيا.

وتعرّض المهاجم بدر الدين بوعناني لِإصابة في الفخذ اليسرى، بينما غادر زميله المدافع يوسف عطال أرضية الميدان في التدريبات قبل الآوان.

ولِحدّ كتابة هذه الأسطر، لم يُصدر اتحاد الكرة الجزائري أيّ بيان توضيحي بِخصوص الأمر المذكور أعلاه، حيث تُفضّل خلية الإعلام التابعة له، وبِذهنية عهد الجرائد الورقية نشر البيانات والطير في وكناتها، أو التسلّي مع جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بعد منتصف اللّيل! رغم أن توقيت الإمارات يتقدّم بِثلاث ساعات عن نظيره الجزائري، وأن التدريبات انطلقت على الساعة الخامسة مساء بِالتوقيت الجزائري، والتي لا تتجاوز في أقصى حدّ فترة الساعة أو الساعة والنّصف.