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رياضة

حديث عن اعتناق الفرنسي “بوميل” مدرّب المولودية الإسلام

الشروق الرياضي
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حديث عن اعتناق الفرنسي “بوميل” مدرّب المولودية الإسلام
ح.م
باتريس بوميل.

تردّد في ساحة نادي مولودية الجزائر مساء الإثنين صدى، فحواه أن المدرّب الفرنسي باتريس بوميل اعتنق دين الإسلام الحنيف.

وبعد أن نطق الشهادتَين بِأحد مساجد العاصمة، بشّر باتريس بوميل الحضورَ بِاعتناقه الإسلام.

ويُروّج أيضا أن مدرّب “العميد” صام في الأيّام القليلة الماضية شهر رمضان الفضيل.

وكان التقني الفرنسي باتريس بوميل (45 سنة) قد استهلّ مهام تدريب فريق مولودية الجزائر في مارس 2023.

رياضيا، تتصدّر المولودية تحت إشراف المدرّب بوميل لائحة ترتيب البطولة الوطنية، مُتقدّمة بِفارق 12 نقطة عن الوصيف شباب قسنطينة. وتتّجه نحو إحراز اللّقب، قبل 8 جولات عن اختتام المنافسة. وفي مسابقة كأس الجمهورية، بلغ رجال بوميل الدور نصف النّهائي.

وتغيب التتويجات عن رفوق خزانة نادي مولودية الجزائر منذ ماي 2016، تاريخ إحراز كأس الجمهورية. بينما لم يتذوّق حلاوة لقب البطولة منذ نهاية موسم 2009-2010.

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