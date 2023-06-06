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رياضة

حديث عن رياض محرز في الأهلي السعودي

الشروق الرياضي
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حديث عن رياض محرز في الأهلي السعودي

 انتشر مقطع فيديو في الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لاقتراب الدولي الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي من النادي الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الرياضي المقبل 2023-2024 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقميص رياض محرز في متاجر أهلي جدة السعودي..

وهو ما يعد تمهيدًا للصفقة النارية المحتمل الإعلان عنها في الفترة المقبلة، في وقت تتهافت الأندية السعودية لخطف نجوم الكرة العالمية، فبعد رونالدو و كريم بن زيمة الذي انضم إلى نادي اتحاد جدة، هناك عديد الأسماء مرشحة للعب في الدوري السعودي على غرار دي خيا “مانشستر يونايتد”،غوندوغان “مانشستر سيتي”، كانتي، و أوباميانغ “تشيلسي”.

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