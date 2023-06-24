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الجزائر

حرائق الغابات.. هذه هي الخسائر المسجلة خلال 2021 و2022

الشروق أونلاين
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حرائق الغابات.. هذه هي الخسائر المسجلة خلال 2021 و2022

كشفت وزارة الداخلية عن الخسائر البشرية والمادية والبيئية التي خلفتها حرائق الغابات خلال السنتين الماضيتين.

وقالت الوزارة، السبت، في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك أنه تم في 2021 تسجيل 103 وفاة و15.65 مليار دج خسائر في الثروة الالنباتية والحيوانية والسكنات ومساحات غابية محروقة بلغت 100 ألف هكتار عبر 1631 بؤرة.

كما عرفت سنة 2022 تسجيل وفاة 47 شخصا و1.5 مليار دج في الثروة الزراعية والحيوانية ومساحات غابية محروقة بلغت 28 ألف هكتار سجلت عبر 1607بؤرة.

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