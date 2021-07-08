حرائق خنشلة.. هذه حقيقة الصور المتداولة حول إنقاذ أحصنة

كشف فريق مسبار المتخصص في تقصي الأخبار حقيقة الصور المتداولة المنسوبة حول إنقاذ أحصنة خلال حرائق غابات خنشلة.

وأوضح الفريق عبر صفحته الرسمية أن الصور التي تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي حديثا تظهر صور لحيوانات متفحة نسبت للحرائق الأخيرة لغابات باتنة غير صحيحة.

وكشف فريق “مسبار” المختص في التحقق من الأخبار أن الأخبار المتداولة مضللة، إذ إنّ أغلب الصور ليست من الجزائر بل هي قديمة ومن حرائق غابات في دول مختلفة.

وذكر فريق التحقيق أن صورة الرجل الذي يقود حصانا وسط الدخان تعود لحريق وقع في كاليفورنيا الأمريكية في 30 أكتوبر2019؛ التقطتها وكالة حماية البيئة الأميركية.

وقال الفريق ان الصورة انتشرت في وقت سابق على أنها على أنّها من حرائق في سورية، وسبق لـ “مسبار” التحقق من صحتها .

بينما تعود صورة الطائر إلى حريق اشتعل في غابات هنزاك في مدينة لافاسان الإيرانية، شمالي العاصمة طهران، وسبق لمسبار التحقق منها.

كما أوضح فريق مسبار أن صورة رجل الإطفاء إلى تونس؛ أثناء حرائق نشبت في غابات جندوبة شمال غربي البلاد عام 2017.