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حريق قاعة الزفاف في العراق.. تحقيق حكومي يكشف سبب الكارثة

الشروق أونلاين
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حريق قاعة الزفاف في العراق.. تحقيق حكومي يكشف سبب الكارثة
ح.م
حريق قاعة الحمدانية في العراق

أظهرت نتائج تحقيق حكومي في العراق، أن “تقصيرا بشريا جسيما” كان وراء حادث نشوب حريق بقاعة زفاف في شمال البلاد، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 100 شخص.

وقال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري في مؤتمر صحفي يوم الأحد إن مالك القاعة وثلاثة موظفين آخرين، سمحوا باستقبال 900 شخصا في القاعة، التي لا تتّسع لأكثر من 400 شخص.

وقال الشمري إن “سقف القاعة يحتوي على مواد سريعة الاشتعال. كما أن الكحول المنتشرة على سجاد الأرضية، أدت إلى حدوث هذا الحريق المفجع”.

وأضاف الوزير أن القاعة “كانت تحتوي على أعداد فوق استيعابها (من المدعوين). كما أنها لم تكن تحتوي على أي أبواب للطوارئ”.

وأصيب 150 شخصا على الأقل في الحريق الذي اندلع في القاعة الموجودة بقرية الحمدانية في محافظة نينوى شمالي العراق. فيما لقي 107 أشخاص حتفهم في الحادث.

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