-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
حزب الله اللبناني يشنّ هجوما بالصواريخ على مواقع للاحتلال
العالم

حزب الله اللبناني يشنّ هجوما بالصواريخ على مواقع للاحتلال

الشروق أونلاين
  • 311
  • 0
حزب الله اللبناني يشنّ هجوما بالصواريخ على مواقع للاحتلال
أرشيف
حزب الله اللبناني

شنّ عناصر حزب الله اللبناني مساء الإثنين، هجوما بالصواريخ على مركز قيادة فرقة الجليل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التنظيم اللبناني إن الهجوم جاء “كردّ أولي على استشهاد 3 من عناصرها في اعتداء إسرائيلي على جنوب لبنان”.

وأعلن حزب الله في وقت سابق مساء الإثنين، عن استشهاد 3 من عناصره في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف جنوب لبنان.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عربية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جنديان إسرائيليان قتلا في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

كما أصيب 4 جنود و3 ضباط بجروح خطيرة، خلال الاشتباك بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله اللبناني، يضيف ذات المصدر.

ومنذ السبت الماضي، تنفّذ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”، التي كبّدت الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 800 قتيل، والمئات من الجرحى والأسرى.

بالمقابل، شنّت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على قطاع غزة، أسفر حتى ظهر الإثنين عن استشهاد 576 فلسطينيا إلى جانب 2900 شخصا بجروح.

مقالات ذات صلة
أكثر من 2000 قتيل في زلزال يضرب أفغانستان

أكثر من 2000 قتيل في زلزال يضرب أفغانستان

حركة “فتح” تدعو لإضراب شامل في فلسطين

حركة “فتح” تدعو لإضراب شامل في فلسطين

مسؤول إسرائيلي كبير: عدد الضحايا أكبر بكثير مما تم إعلانه

مسؤول إسرائيلي كبير: عدد الضحايا أكبر بكثير مما تم إعلانه

أبو عبيدة لنتنياهو: جنودك فروا كالجراد وأسراكم أكثر مما تعتقد

أبو عبيدة لنتنياهو: جنودك فروا كالجراد وأسراكم أكثر مما تعتقد

من يكون عز الدين القسام.. أب المقاومة الفلسطينية وملهمها ؟

من يكون عز الدين القسام.. أب المقاومة الفلسطينية وملهمها ؟

زمن التذلل والاستجداء والرهان على الوعود الزائفة والأوهام انتهى

زمن التذلل والاستجداء والرهان على الوعود الزائفة والأوهام انتهى

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد