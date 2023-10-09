حزب الله اللبناني يشنّ هجوما بالصواريخ على مواقع للاحتلال

شنّ عناصر حزب الله اللبناني مساء الإثنين، هجوما بالصواريخ على مركز قيادة فرقة الجليل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التنظيم اللبناني إن الهجوم جاء “كردّ أولي على استشهاد 3 من عناصرها في اعتداء إسرائيلي على جنوب لبنان”.

وأعلن حزب الله في وقت سابق مساء الإثنين، عن استشهاد 3 من عناصره في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف جنوب لبنان.

بالمقابل، نقلت وسائل إعلام عربية عن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن جنديان إسرائيليان قتلا في تبادل لإطلاق النار على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.

كما أصيب 4 جنود و3 ضباط بجروح خطيرة، خلال الاشتباك بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله اللبناني، يضيف ذات المصدر.

ومنذ السبت الماضي، تنفّذ حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عملية “طوفان الأقصى”، التي كبّدت الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 800 قتيل، والمئات من الجرحى والأسرى.

بالمقابل، شنّت قوات الاحتلال عدوانا واسعا على قطاع غزة، أسفر حتى ظهر الإثنين عن استشهاد 576 فلسطينيا إلى جانب 2900 شخصا بجروح.