حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا

أصدرت المفوضية الأوربية الحزمة الحادية عشر من العقوبات ضد روسيا منذ غزو الأخيرة لأوكرانيا. هذه الحزمة الأخيرة من العقوبات تستهدف 541 مؤسسة، أغلبها روسية لكن من بينها مؤسسات صينية ومؤسسات من هونج كونج وذلك بهدف منع وصول المنتجات الأوربية إلى روسيا.

المفوضية اقترحت على دولها الأعضاء، يوم الجمعة الماضي، حزمة من العقوبات من أجل تجنب تجاوز العقوبات السابقة الأوربية وهذا حسب ما صرح به هذا الأحد 8 ماي، الناطق الرسمي للمفوضية إيريك مامر، حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

الوكالة نقلت عن الناطق الرسمي قوله “الهدف هو منع البضائع المحظورة من التصدير إلى روسيا من أن تجد طريقا لتزويد المجمع العسكري الروسي”.

مقترح العقوبات والذي تمت صياغته في 155 صفحة يخص 541 مؤسسة، منها 526 مؤسسة روسية، وثمانية مؤسسات من هونج كونج ومن الصين، ومؤسستين من الإمارات العربية المتحدة، ومؤسستين من أوزباكستان، مؤسسة في أرمينيا ومؤسسة في سوريا، حسب “فرنس برس”.

العقوبات الأوربية تقترح منع هذه المؤسسات من تصدير المنتجات التي حضر الإتحاد الأوربي تصديرها إلى روسيا، وذلك مرورا عبر الدول المتواجدة فيها هذه المؤسسات ما جعل العقوبات الأوربية ضد روسيا تفقد فعاليتها.