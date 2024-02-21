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حسابات فلكية رسمية تكشف عن موعد حلول رمضان 1445ه

الشروق أونلاين
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حسابات فلكية رسمية تكشف عن موعد حلول رمضان 1445ه
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تعبيرية

كشف رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية جاد القاضي يوم الثلاثاء، عن حسابات فلكية تحدّد موعد حلول شهر رمضان 1445ه.

حيث أثبتت هذه الحسابات الفلكية، حسب ما صرّح به القاضي لبوابة الأهرام، أن هلال شهر الصيام سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، صباح الأحد 10 مارس 2024، الذي يوافق يوم 29 شعبان في مصر.

وأوضح القاضي أن “الهلال الجديد سيبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم، في مكة المكرمة. و14 دقيقة في القاهرة”.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتوقع أن يبقى الهلال الجديد بها، لمدة تتراوح بين 4 و22 دقيقة، بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك تكون غرّة شهر رمضان للعام الهجري 1445، في اليوم الموالي ليوم تحرّي الهلال. أي الإثنين الموافق لـ 11 مارس 2024 م.

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