-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حسام حسن مدرّبا جديدا لِمنتخب مصر

الشروق الرياضي
  • 115
  • 0
حسام حسن مدرّبا جديدا لِمنتخب مصر
ح.م
حسام حسن.

أعلن اتحاد مصر لِكرة القدم مساء الثلاثاء، عن تعيين التقني المحلّي حسام حسن مدرّبا جديدا لِمنتخب الأكابر.

وسيخلف حسام حسن التقني البرتغالي روي فيتوريا (53 سنة)، الذي درّب منتخب مصر منذ جويلية 2022.

وعجّل الخروج من ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار 2024، بِتنحية النّاخب الوطني المصري روي فيتوريا.

وكان التقني حسام حسن (57 سنة) يُدرب نادي فيوتشر المصري، قبل أن يستلم مهمّة تدريب منتخب بلاده، الوظيفة التي لم يسبق له مُمارستها.

وسبق لِحسام حسن تدريب أندية مصرية أبرزها الزمالك، فضلا عن منتخب الأردن. بعد أن كان لاعبا في منصب مهاجم ضمن أندية محلّية مثل الأهلي، وأيضا منتخب بلاده.

مقالات ذات صلة
أوسيمين يتخلف عن سفرية “النسور” إلى بواكي

أوسيمين يتخلف عن سفرية “النسور” إلى بواكي

“إفريقيا ستحظى بالاحترام عندما تفوز بكأس العالم”

“إفريقيا ستحظى بالاحترام عندما تفوز بكأس العالم”

الوزير حماد يتفقد مرافق رياضية وشبانية بولاية أم البواقي

الوزير حماد يتفقد مرافق رياضية وشبانية بولاية أم البواقي

أعرف الكرة اليمنية جيدا.. وسأبدأ مهمتي بخمسين لاعبا

أعرف الكرة اليمنية جيدا.. وسأبدأ مهمتي بخمسين لاعبا

المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية

المنتخب الجزائري للملاكمة يشارك في دورة بلغاريا الدولية

مصطفى غربال الأقرب لإدارة نهائي “الكان”

مصطفى غربال الأقرب لإدارة نهائي “الكان”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد