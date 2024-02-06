حسام حسن مدرّبا جديدا لِمنتخب مصر

أعلن اتحاد مصر لِكرة القدم مساء الثلاثاء، عن تعيين التقني المحلّي حسام حسن مدرّبا جديدا لِمنتخب الأكابر.

وسيخلف حسام حسن التقني البرتغالي روي فيتوريا (53 سنة)، الذي درّب منتخب مصر منذ جويلية 2022.

وعجّل الخروج من ثمن نهائي “كان” كوت ديفوار 2024، بِتنحية النّاخب الوطني المصري روي فيتوريا.

وكان التقني حسام حسن (57 سنة) يُدرب نادي فيوتشر المصري، قبل أن يستلم مهمّة تدريب منتخب بلاده، الوظيفة التي لم يسبق له مُمارستها.

وسبق لِحسام حسن تدريب أندية مصرية أبرزها الزمالك، فضلا عن منتخب الأردن. بعد أن كان لاعبا في منصب مهاجم ضمن أندية محلّية مثل الأهلي، وأيضا منتخب بلاده.