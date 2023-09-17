حسام عوّار.. المنتخب الوطني خط أحمر

غادر جحيم البطولة الفرنسية وانضم إلى نادي روما

مباشرة، بعد اختياره اللعب في البطولة الإيطالية، والهروب من جحيم الدوري الفرنسي، أصبح النجم الجزائري، حسام عوّار، قطعة أساسية في تشكيلة نادي روما، التي يدربها العالمي، جوزيه مورينيو، الذي أثنى على الدولي الجزائري، واعتبره من أحسن الصفقات التي بإمكانها تقديم الكثير للفريق، الذي هو في حاجة ماسة إلى لاعب من طرازه، للعب الأدوار الأولى محليا وأوروبيا… غير أن الجدل الذي حدث مؤخرا: هل بإمكانه المشاركة في المنافسة القارية، المقررة شهر جانفي القادم، بكوت ديفوار.

الجواب عن هذه المعضلة، رد عليه حسام عوّار، في تصريحات صحفية، أثلجت صدر المدرب الوطني، جمال بلماضي، حيث أصر الدولي الجزائري، الذي اختار اللعب في روما الإيطالي، وتحت إمارة، جوزيه مورينيو، الذي أقنعه بتقمص ألوان العملاق الإيطالي، لمدة خمس سنوات، ومغادرة نادي ليون الفرنسي، بعد مسيرة استمرت لعدة سنوات، لينضم إلى روما في صفقة انتقال حر.

حسام عوار، قطع الشك باليقين، في تصريحات صحفية، في حوار أجراه مع صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، حيث أكد مشاركته مع منتخب بلاده، في نهائيات كأس أمم إفريقيا. وقال حسام عوار، في هذا الصدد: “الموضوع حساس نوعا ما. لذلك، أفضل عدم التعرض له بشكل معمق. ما يمكنني قوله، أنني فخور بحمل قميص منتخب الجزائر، وتمثيله كأفضل ما يكون في المسابقات القارية والدولية….”.

وشارك حسام عوّار، لأول مرة، بقميص المنتخب الوطني، شهر جوان المنصرم، حين دخل بديلا في الدقيقة 65، أمام المنتخب الأوغندي، في تصفيات كأس إفريقيا 2024، المقررة شهر جانفي بالكاميرون، على حساب حمد عبدلي، الذي بصم هو الآخر على أول ظهور له مع “الخضر”.

وكان حسام عوّار قد اختار اللعب رسميا للجزائر، شهر مارس المنصرم، مؤكدا أن ذلك هو “اختيار القلب”، نافيا أن يكون الدافع وراءه خروجه من حسابات مدرب المنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا. وقال بهذا الخصوص: “لو كان ذلك صحيحا، لما قمت بذلك اليوم، فعمري 24 عاما، وما زال أمامي 10 سنوات من اللعب، وكنت سأنتظر حتى سن 27 أو 28 سنة، للالتحاق بصفوف المنتخب الجزائري. المهم، أنا راض كل الرضا عن اختياري، وسأقدم الإضافة إلى منتخب بلادي، في الاستحقاقات القادمة”.

وعن اختياره فريق روما، قال الدولي الجزائري: “روما يمتلك فريقا رائعا، وبإمكانه عدم الاعتماد عليَّ.. مورينيو كان أساسيا في انتقالي إلى روما. لا يمكن أن أفقد فرصة التدرب تحت قيادة ظاهرة مثله”.

وأضاف: “أظهر مدير الفريق رغبة كبيرة وملحة، في أنه يريدني حقا. لكن، عندما تعيش هنا، يكون من الأسهل إقناع شخص ما. عامل الجذب الحقيقي هنا، هو الفريق”.

وعن مثله الملهم له في خط الوسط، قال: “كان زين الدين زيدان فريداً من نوعه، ولن أصل إلى مستواه أبداً، إنه اللاعب المفضل لدي، بسبب أسلوبه وأناقته، كما لا أنسى كذلك زميلي السابق، كليمان غرينييه. لقد سهّل اندماجي عندما كنت صغيراً، ولم أنس مساعدته أبداً”. وزاد: “ديبالا، لديه موهبة خاصة، يمكنك رؤيتها كل يوم في التدريبات. لكن الشيء نفسه يقال عن بيليجريني والشعراوي، يمتلكان أرقاما لا تصدق”.

وتُبرز أرقام عوار، البالغ من العمر 24 سنة، مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، قدراته الكبيرة في التسجيل وصناعة الأهداف. فخلال 233 مباراة، خاضها مع النادي الفرنسي، سجل 41 هدفًا، وقدّم 36 تمريرة حاسمة.