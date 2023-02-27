حشد الرأي العام لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

"اللجنة العربية" تشدد على الانتقال من الاقوال إلى الأفعال

أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، الاثنين، على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال، لترجمة تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتنفيذ اتفاق إجراء الاستفتاء لتقرير المصير.

وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الـ47 لتأسيس الجمهورية العربية الصحراوية، قالت اللجنة العربية ان “هذه الذكرى المجيدة تحل والشعب العربي الصحراوي أكثر قوة وتصميما وإرادة على المضي قدما في مسيرة نضاله للحصول على حقه في الاستقلال التام وتحرير كامل التراب الوطني”. وأكدت في السياق “التزامها بالعمل جنبا إلى جنب مع أبناء الشعب الصحراوي وقيادته السياسية والنضالية المتمثلة في جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب العربي الصحراوي، وجميع مؤسسات الجمهورية العربية الصحراوية لتحقيق النصر المؤزر”.

كما عبرت عن “ايمانها المطلق في حتمية النصر للقضية الصحراوية لأنها قضية حق عادل، وإن خذلها العالم القريب والبعيد منه”، مشددة على أن هذا “لا يزيد الشعب الصحراوي إلا تصميما على تحقيق النصر”، كما أكدت على “ضرورة تحسيس أبناء الشعب العربي بهذه القضية”.

وفي سبيل تحقيق ذلك، أوضحت اللجنة العربية أنها وضعت برنامجا عمليا لحشد الرأي العام العربي إلى جانب هذه القضية من خلال سلسلة من الفعاليات على مستوى الوطن العربي.

وبعد أن أكدت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من الأقوال إلى الأفعال لترجمة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وتنفيذ اتفاق إجراء الاستفتاء لتقرير المصير، دعت اتحاد البرلمانات العربية إلى الاجتماع بشكل عاجل وإصدار قرار معبر عن إرادة الشعب العربي في دعم قضية الشعب الصحراوي، وقيام جامعة الدول العربية بتخصيص مقعد للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي تعترف بها أكثر من 80 دولة في العالم.

وبخصوص انتهاكات النظام المغربي لحقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أدانت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي كل هذه الأعمال الإجرامية المرتكبة بحق أبناء الشعب الصحراوي، داعية المجتمع الدولي إلى محاسبته على هذه الأفعال.

كما طالبت اللجنة العربية للتضامن مع الشعب الصحراوي، المنظمات الدولية والإنسانية بضرورة التحرك وبشكل عاجل لمعالجة قضية المعتقلين والمغيبين الصحراويين، وتقديم الدعم لأبناء الشعب العربي الصحراوي في المخيمات في جميع جوانب الحياة التربوية والتعليمية والصحية والاقتصادية.