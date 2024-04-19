حصاد الجولة الـ 23 من عمر البطولة الوطنية

أُقيمت مساء الجمعة خمس مقابلات، تنتمي إلى الجولة الـ 23 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وبعد سبعة انتصارات متتالية في البطولة والكأس، اكتفى الرّائد فريق مولودية الجزائر بِنتيجة التعادل مع مُضيّفه نجم مقرة.

وعاد الوصيف شباب قسنطينة بِفوز ثمين من خنشلة أمام الاتحاد المحلّي، مُقلّصا الفارق بينه وبين متصدّر اللائحة نادي مولودية الجزائر، إلى عشر خطوات.

وبات فريق “السّنافر” وقد حصد سبعة انتصارات تواليا، بينما عجز اتحاد خنشلة عن تذوّق حلاوة الفوز للمرّة الخامسة على التوالي.

وفي أسفل الجدول، يبدو أن مُتذيّل لائحة الترتيب اتحاد سوف استسلم للأمر الواقع، لمّا مُني بِالهزيمة رقم “20”، وقد يعود لاحقا بِنسبة كبيرة إلى القسم الثاني. وبِالمُقابل حسّنت جمعية الشلف ترتيبها نسبيا، ونالت أوّل انتصار بعد أربعة لقاءات متتالية بِلا فوز.

وتألّق لاعب شباب بلوزداد عبد الرحمان مزيان بِتوقيعه ثنائية في مرمى الضّيف اتحاد بسكرة، رافعا غلّته إلى 6 أهداف في بطولة الموسم الجاري.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم أولى مقابلاتها الثلاثاء الماضي، بينما تُجرى مواجهة سابعة هذا السبت. في حين تأجّل اللّقاء الأخير والجواري بين اتحاد العاصمة ونجم بن عكنون إلى تاريخ غير مُعلن عنه، بِسبب انشغال فريق الأحمر والأسود بِمنافسة كأس”الكاف”.

نتائج المقابلات:

ن.مقرة 0 – م.الجزائر 0

ا.خنشلة 1 – ش.قسنطينة 2

ش.بلوزداد 4 – ا.بسكرة 0

و.سطيف 2 – ش.الساورة 1

ا.سوف 0 – ج.الشلف 2

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 53ن

2- ش.قسنطينة 43ن

3- ش.بلوزداد 42ن (ناقص مقابلة)

4- و.سطيف 37ن

5- ا.العاصمة 35ن (ناقص 3 مقابلات)

6- ن.البارادو 33ن (ناقص مقابلة)

7- ا.بسكرة 31ن

8- ش.القبائل 30ن (ناقص مقابلة)

9- ش.الساورة 30ن

10- م.البيّض 28ن (ناقص مقابلة)

11- ا.خنشلة 28ن (ناقص مقابلة)

12- ج.الشلف 27ن

13- ن.مقرة 26ن

14- ن.بن عكنون 23ن (ناقص مقابلة)

15- م.وهران 19ن (ناقص مقابلة)

16- ا.سوف 7ن