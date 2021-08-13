حصلية كورونا بالجزائر: 860 إصابة جديدة و35 وفاة

خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 35 وفاة و860 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 12 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الخميس ، عن تسجيل 41 وفاة و851 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الاربعاء 11 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 36 وفاة و844 إصابة جديدة، بفريوس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 10 اوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 40 وفاة و979 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 9 أوت 2021

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 28 وفاة و992 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.