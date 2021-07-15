حصيلة كورونا بالجزائر: رقم قياسي جديد للإصابات

لأول مرة منذ أشهر

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر رقما قياسيا لم يتم بلوغه منذ أشهر ووصل عدد الإصابات 1109 حالة و13 وفاة في 24 فقط.

وأوضح بيان وزارة الصحة، الخميس، تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات مقارنة باليوم السابق، مسجلا قفزة فوق عتبة الألف حالة.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

1109 حالة جديدة

617 حالة تماثلت للشفاء

49 مريض متواجدون في العناية المركزة

13 وفاة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الاربعاء 14 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة ووصل عدد الإصابات 914 حالة و15 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 13 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة ووصل عدد الإصابات 923 حالة و16 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 12 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة ووصل عدد الإصابات 878 حالة و15 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 11 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة ووصل عدد الإصابات 786 حالة و12 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 10 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة ووصل عدد الإصابات 813 حالة و13 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 9 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة ووصل عدد الإصابات 831 حالة و13 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 8 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الأخيرة ووصل عدد الإصابات 620 حالة و12 وفاة في 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان وزارة الصحة، الخميس، تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات مقارنة باليوم السابق.

المؤشرات العامة هي كما يلي:

620 حالة جديدة

421 حالة تماثلت للشفاء

45 مريض متواجدون في العناية المركزة

12 وفيات.

الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

-اليقظة

-احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

-الامتثال لقواعد الحجر الصحي

-الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 7 جويلية

كشفت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 11 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة فيما تماثل 409 مريضا للشفاء مع تواجد 29 مريضا بالعناية المشددة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الثلاثاء 6 جويلية

كشفت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة فيما تماثل 353 مريضا للشفاء مع تواجد 29 مريضا بالعناية المشددة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الإثنين 5 جويلية

كشفت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة فيما تماثل 361 مريضا للشفاء مع تواجد 34 مريضا بالعناية المشددة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 4 جويلية

كشفت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 464 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة فيما تماثل 356 مريضا للشفاء مع تواجد 33 مريضا بالعناية المشددة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم السبت 3 جويلية

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الاخيرة ووصل عدد الاصابات 457 حالة و 10 وفيات في 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الجمعة 02 جويلية 2021

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الاخيرة ووصل عدد الاصابات 475 حالة في 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة وزارة الصحة ليوم الجمعة جاءت المؤشرات العامة كما يلي:.

475 حالة جديدة

. 321 حالة تماثلت للشفاء

· 29 مريض متواجدون في العناية المركزة

· 09 وفيات.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الخميس 30 جوان 2021

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الاخيرة ووصل عدد الاصابات 449 حالة و10 وفيات في 24 ساعة الأخيرة.

وحسب حصيلة وزارة الصحة ليوم الخميس جاءت المؤشرات العامة كما يلي:

. 449 حالة جديدة

· 10 وفيات

. 291 حالة تماثلت للشفاء

· 28 مريض متواجدون في العناية المركزة

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 30 جوان 2021

وأوضح بيان وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات مقارنة باليوم السابق.

وجاء في بيان للوزارة:

المؤشرات العامة هي كما يلي:

. 397 حالة جديدة

. 274 حالة تماثلت للشفاء

32 مريض متواجدون في العناية المركزة

08 وفيات.

* الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الامتثال لقواعد الحجر الصحي

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

بيان وزارة الصحة ليوم الثلاثاء 29 جوان 2021

سجلت حصيلة كورونا بالجزائر منحنى تصاعديا خلال الأيام الاخيرة ووصل عدد الاصابات 389 حالة و9 وفيات في 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان وزارة الصحة، الثلاثاء، تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات مقارنة باليوم السابق.

وجاء في بيان للوزارة:

المؤشرات العامة هي كما يلي:

. 389 حالة جديدة

. 243 حالة تماثلت للشفاء

· 27 مريض متواجدون في العناية المركزة

· 09 وفيات.

* الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الامتثال لقواعد الحجر الصحي

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

بيان وزارة الصحة ليوم الإثنين 28 جوان 2021

سجلت حصيلة كورونا منحنى تصاعديا خلال الأيام الاخيرة ووصل عدد الاصابات 375 حالة و6 وفيات في 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان وزارة الصحة، الإثنين، تسجيل ارتفاع في عدد الاصابات مقارنة باليوم السابق.

وجاء في بيان للوزارة:

المؤشرات العامة هي كما يلي:

. 375 حالة جديدة

. 237 حالة تماثلت للشفاء

23 مريض متواجدون في العناية المركزة

06 وفيات.

* الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الامتثال لقواعد الحجر الصحي

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

بيان وزارة الصحة ليوم الأحد 27 جوان 2021

نوافيكم بالحصيلة الكاملة فيما يخص مؤشرات الترصد لوباء كوفيد-19 في الجزائر وهي حصيلة 24 ساعة الأخيرة حسب الحالات المصرح عنها ونتائج المخابر الجهوية المعتمدة في التشخيص الفيرولوجي لهذا المرض.

* المؤشرات العامة هي كما يلي:

. 352 حالة جديدة

. 227 حالة تماثلت للشفاء

19 مريض متواجدون في العناية المركزة

08 وفيات.

* الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين:

– اليقظة

– احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية

– الامتثال لقواعد الحجر الصحي

– الارتداء الإلزامي للقناع.

فلنحافظ أيضا على صحة الكبار في السن خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

حصيلة كورونا ليوم السبت 26 جوان

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 25 جوان

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 24 جوان

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 24 مريضا يتواجدون بالعناية المركزة فيما تماثلت 268 حالة للشفاء.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء 23 جوان

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 28 مريضا يتواجدون بالعناية المركزة فيما تماثلت 247 حالة للشفاء.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 22 جوان

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و09 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 21 جوان

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن تسجيل 366 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 30 مريضا يتواجدون بالعناية المركزة فيما تماثلت 251 حالة للشفاء.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأحد 20 جوان

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 29 مريضا يتواجدون بالعناية المركزة فيما تماثلت 135 حالة للشفاء.

حصيلة كورونا ليوم السبت 19 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 367 إصابة جديدة بفيروس كورونا و09 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 18 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 379 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 17 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس ، عن تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 245 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 29 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 16 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء ، عن تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 231 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 26 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 15 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 14 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 13 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 12 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 343 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 11 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة ، عن تسجيل 372 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 238 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 25 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 10 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس ، عن تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 252 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 26 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الاربعاء 09 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاربعاء ، عن تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 243 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 27 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 08 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 364 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 07 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 06 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 05 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 320 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 04 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 03 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن تسجيل 336 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 236 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 23 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 02 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاربعاء ، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 224 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 22 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 01 جوان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 305 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 31 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن تسجيل 188 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 30 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 269 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 29 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 187 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 28 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 28 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 27 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن تسجيل 280 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 179 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 24 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 26 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 189 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 19 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 25 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 175 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 20 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 24 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين ، عن تسجيل 247 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 23 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 209 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 22 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 142 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 18 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 21 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 164 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 21 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 20 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن تسجيل 260 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 156 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 22 مريضا، بمصالح العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 19 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن تسجيل 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء 137 شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد 19 مريضا، بمصلحة العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 18 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تماثل للشفاء شخصا خلال نفس الفترة فيما يتواجد مريضا، بمصلحة العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 17 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 117 حالة شفاء، فيما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 16 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 108 حالة شفاء، فيما يتواجد 22 مريضا في العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 15 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 14 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 12 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 154 حالة شفاء، فيما يتواجد 27مريضا في العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 11 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 149 حالة شفاء، فيما يتواجد 19 مريضا في العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الاثنين 10 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 134 حالة شفاء

حصيلة كورونا ليوم الأحد 9 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 204 إصابة جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 140 حالة شفاء، وتواجد 23 مريضا بالعناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 8 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 208 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 131 حالة شفاء

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 7 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة 142 حالة شفاء

حصيلة كورونا ليوم الخميس 6 ماي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 138 حالة شفاء، بينما يتواجد 23 مريضا في العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 5 ماي 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء ، عن تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 176 حالة شفاء.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 4 ماي 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء ، عن تسجيل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 159 حالة شفاء.

حصيلة كورونا ليوم الاثنين 3 ماي 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن تسجيل 195 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 136 حالة شفاء.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 2 ماي 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 211 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 149 حالة شفاء.

حصيلة كورونا ليوم السبت 1 ماي 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 203 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 141 حالة شفاء.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 30 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال نفس الفترة تسجيل 168 حالة شفاء.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 29 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن تسجيل 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل 195 حالة للشفاء.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 28 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل 147 حالة للشفاء، وتواجد 23 مريضا بالعناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 27 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل 158 حالة للشفاء، وتواجد 20 مريضا بالعناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين 26 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، عن تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل141 حالة للشفاء، وتواجد 21 مريضا بالعناية المركزة.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة 121.112 حالة بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 84.440 شخص.

كما بلغ حسب وزارة الصحة العدد الإجمالي للوفيات 3.217 حالة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد 25 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن تسجيل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل132 حالة للشفاء، وتواجد 20 مريضا بالعناية المركزة.

وأفادت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في الجزائر بلغ 120922 إصابة.

حصيلة كورونا ليوم السبت 24 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 8 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل129 حالة للشفاء.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة 23 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل138 حالة للشفاء.

حصيلة كورونا ليوم الخميس 22 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن تسجيل 189 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 9 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل135 حالة للشفاء، و تواجد 23 مريضا في العناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء 21 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل 129 مريضا للشفاء وتواجد 21 مريضا بالعناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء 20 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 119642 إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

كما تم تسجيل شفاء 122 مريضا ليرتفع الإجمالي إلى 83397 حالة.

حصيلة كورونا ليوم الاثنين 19 أفريل 2021

أعلنت وزارة الصحة الإثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة و5 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم تسجيل تماثل 117 مريضا للشفاء وتواجد 22 مريضا بالعناية المركزة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 119642 إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وتم تسجيل 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3155.

كما تم تسجيل شفاء 119 مريضا ليرتفع الإجمالي إلى 83397 حالة.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت ، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل شفاء 117 مريضا ليرتفع الإجمالي إلى 83182 حالة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة ، عن تسجيل 181 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

كما تم تسجيل شفاء 121 مريضا ليرتفع الإجمالي إلى 83065 حالة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 167 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، فإن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 119142 إصابة مؤكدة بكوفيد-19.

وتم تسجيل 3 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3140.

كما تم تسجيل شفاء 119 مريضا ليرتفع الإجمالي إلى 82944 حالة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 176 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 118975 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3141 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 116 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 82929 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 118799 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3137 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 109 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 82819 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 129 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 118645 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3134 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 104 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 82704 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 127 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 118378 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3126 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 101 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 82493 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 118116 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3116 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 97 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 92192 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء ، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 118004 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3113 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 96 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 92192 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 117879 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3112 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 102 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 82096 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 117 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 117622 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و 3105 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 83 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 81896 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 125 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 117429 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3099 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 97 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 81729 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 112 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 1172033 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3096 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 131 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 1171921 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3093 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 96 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 81538 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 110 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 86 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116836 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3080 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 74 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 91267 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 93 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116750 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3077 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 82 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 91193 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الحمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 114 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 105 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116543 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3071 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 93 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 81016 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 89 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116438 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3069 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 84 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 80923 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 94 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116349 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3066 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 89 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 80899 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116255 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3061 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 91 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 80810 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 91 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116157 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3057 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 93 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 80719 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم السيت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 116066 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3055 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 111 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 80626 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 128 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 115842 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3051 حالة وفاة منذ الجائحة في البلاد.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 115688 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3048 حالة وفاة منذ الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 116 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 80219 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 145 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 124410 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3040 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 107 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 80054 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 122 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 135 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 124143 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3034 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 111 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 79843 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الحمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 170 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 114851 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و 3028 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 109 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 79428 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 138 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 114681 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3026 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 128 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 79556 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 148 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 123382 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3018 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 123 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 79247 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 130 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 123234 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3013 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 118 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 79124 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 156 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 123104 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3010 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 122 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 79006 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 122948 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3007 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 152 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 78732 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 168 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة

متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 113761 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و3002 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 148 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 78815 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 113593 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2996 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 290 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 78727 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 122430 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2991 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 143 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 78437 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 163 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 122255 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2987 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 136 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 78294 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 122092 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2983 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 122 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 78158 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 155 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 112960 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2979 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 134 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 78036 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 112805 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2977 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 159 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 77902 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 112622 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و 2973 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 146 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 77683 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 112461 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و 2970 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 155 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 77537 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 112279 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2967 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 157 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 77442 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 177 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 112094 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2964 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 149 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 77285 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 153 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 111917 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2961 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 136 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 77136 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 111764 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2958 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد. كما تم تسجيل 143 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 77000 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 111600 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2954 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد. كما تم تسجيل 157 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 76857 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الخميس أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 171 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 111418 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2950 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 151 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 76700 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الأربعاء أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 178 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 111247 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2947 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 159 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 76549 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 111069 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2945 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد. كما تم تسجيل 162 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 76390 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الإثنين أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، عن تسجيل 183 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 110894 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2943 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 169 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 76228 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الأحد أعلنت وزارة الصحة، الأحد، عن تسجيل 198 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 110711 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2939 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 183 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 76059 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم السبت أعلنت وزارة الصحة، السبت، عن تسجيل 210 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 110513 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2935 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد. كما تم تسجيل 188 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 75876 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 254 إصابة جديدة بكورونا ووفاتين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 110303 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2932 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 195 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 75688 متعاف من الفيروس. حصيلة كورونا ليوم الخميس أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 267 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة في بيان لها، الخميس، أنه تم تسجيل 193 حالة شفاء من فيروس كورونا.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، عن تسجيل 223 إصابة جديدة بكورونا ووفاتين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 6 وفيات و246 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 109559 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2924 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 186 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 75057 متعاف من الفيروس.

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 4 وفيات و225 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 109313 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2914 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 179 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 74931 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 3 وفيات و236 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 109088 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2914 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 184 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 74752 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، السبت، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل حالتي وفاة و223 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 108852 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2911 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 178 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 74568 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 5 وفيات و248 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وكشف المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا، الجمعة، عن ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 108689 حالة.

وبلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا 2909، بعد تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، فيما تم تسجيل 194 حالة شفاء.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 4 وفيات و265 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

حصيلة كورونا ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل وفاتين و275 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 108116 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2900 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 4 وفيات و263 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 107841 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2898 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 202 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 73792 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 3 وفيات و239 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا، عن إرتفاع حصيلة الإصابات إلى 107638 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 2894، كما تم تسجيل 186 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 73590 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 3 وفيات و217 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 107399 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2891 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 192 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 73404 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل 4 وفيات و235 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 107122 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2888 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 196 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 73152 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة، الجمعة،حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 3 وفيات و277 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 106887 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2884 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 211 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 73016 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الخميس

أعلنت وزارة الصحة، الخميس،حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 4 وفيات و251 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 106610 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2881 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

حصيلة كورونا بالجزائر ليوم الأربعاء

أعلنت وزارة الصحة ، الأربعاء، عن تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب المكلف بالإعلام عن لجنة المتابعة ورصد فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس إلى 106359 حالة.

حصيلة كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 5 وفيات و243 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 106097 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2871 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 193 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 72336 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الإثنين

أعلنت وزارة الصحة، الإثنين، حصيلة كورونا بالجزائر بتسجيل 3 وفيات و258 إصابة جديدة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 105854 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2866 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

كما تم تسجيل 198 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 72203 متعاف من الفيروس.

حصيلة كورونا ليوم الأحد

أشارت حصيلة كورونا، ليوم الأحد، أن 22 ولاية لم تسجل أية إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة انتشار الفيروس بوزارة الصحة، فقد تم تسجيل وفاتين 2 و227 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 105596 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 و2863 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في البلاد.

بينما تم تسجيل 190 حالة شفاء جديدة بشكل يرفع الإجمالي إلى 71945 متعاف من الفيروس.

في حين يتواجد 34 مريض في العناية المركزة حسب لجنة متابعة انتشار فيروس كورونا.

التلقيح ضد كورونا

وأعلن المدير العام للمصالح الصحية بوزارة الصحة إلياس رحال، سابقا، عن استشناء النساء الحوامل والأطفال من التلقيح ضد فيروس كورونا الذي من المنتظر أن يشرع خلال الشهر الجاري.

وأوضح رحال خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ” أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا ستبدأ قبل نهاية الشهر الجاري، وستكون على مدار السنة الجارية.

وأضاف أنه لن يتم الإعلان عن تاريخ محدد لانطلاق عملية التلقيح تحسبا لحدوث أي طارئ خلال عملية النقل.

وأكد المتحدث أن الفئة الأولى التي ستتلقى اللقاح هي السلك الطبي إلى جانب كبار السن وكذا عناصر الجيش والشرطة والحماية المدنية وعمال النظافة.

من جهة أخرى أشار ضيف المورنينغ أن وزارة الصحة ستتعمل مع عدة قطاعات من أجل تخزين اللقاح في كل ولاية.