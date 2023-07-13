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رياضة

حفيظ دراجي: يجب رفع الكرة إلى مقام “قضية دولة”

علي بهلولي
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حفيظ دراجي: يجب رفع الكرة إلى مقام “قضية دولة”
ح.م

قال الإعلامي حفيظ دراجي إن السلطات العليا للبلاد يجب أن ترفع كرة القدم إلى مصاف “قضية دولة”.

وفي تغريدة له عبر منصّة “تويتر” عصر الخميس، قال دراجي إن فشل جهيد زفيزف في الفوز بِمنصب العضوية في تنفيذية الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، إخفاق لِمنظومة اللّعبة بِبلادنا.

وأضاف المدير الأسبق لِخلية الإعلام بـ “الفاف”، إن السلطات العمومية مُطالبة بِالاستثمار في هذه الخسارة، بِطريقة فحواها إعادة النظر في رياضة كرة القدم، من اعتبارها تراكلا للجلد المنفوخ إلى منحها درجة “قضية دولة”.

ويُلمّح حفيظ دراجي إلى لعبة الكواليس القذرة المُتفشّية في بيت الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، والتي لا ينفع معها التنافس في تشييد المنشآت الرياضية بِمواصفات عالمية، ولا استضافة كبرى التظاهرات الرياضية. ما لم نعثر على المعلم الذي يُؤدّي إلى تدمير أوكار الفساد الرياضي في القارّة السّمراء، وحماية مصالح الكرة الجزائرية، وتحييد كلّ مَن تُسوّل له نفسه العبث بها.

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التعليقات
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  • الأمير عبد القادر

    هؤلاء الأفارقة لا ينفع معهم اللعب على المكشوف وتشييد أحدث المنشآت العصرية وتصريحات الأخوة كما نفعل .. كيف يا عجبا بعض الدول التي نمسح ديونها ونرسل لها مساعدات في كل أزماتها تصوت ضدنا .. لو كانت الدنيا دنيا حتى الليبي ينسحب احتراما لترشح الجزائر.. خصوصا انه يترشح لفترة ثانية.. لكنه الذل والهوان والرشاوي والكولسة.. ومنها ما نراه بأعيينا ضد بلادنا مع الفاسد لقجع حذاء المخزن.. كيف لدول افريقية لا تصلح حتى لإدارة دورات مابين الشوارع تستضيف دورات قارية كبرى بملاعب لا تصلح حتى لرعي الأبقار كما حصل في 2016 بعد أن فازت الغابون على حساب الجزائر بحق استضافة دورة كان 2017.. وهو ما سيحدث مع كان 2025 و2027 مع المغرب التي تملك ملاعب مهترئة بتصميمات السبعينات والسنغال التي لا تملك سوى ملعب واحد جديد يصلح بدكار.. على الدبلوماسية الجزائرية تحريك كل أدواتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستخباراتية فيما هو قادم .. الكف هو الحل!

    -7
  • salim

    على زفيزف ومن معه الرحيل الجزائر أكبر منهم.

    -1

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