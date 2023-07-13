حفيظ دراجي: يجب رفع الكرة إلى مقام “قضية دولة”

قال الإعلامي حفيظ دراجي إن السلطات العليا للبلاد يجب أن ترفع كرة القدم إلى مصاف “قضية دولة”.

وفي تغريدة له عبر منصّة “تويتر” عصر الخميس، قال دراجي إن فشل جهيد زفيزف في الفوز بِمنصب العضوية في تنفيذية الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، إخفاق لِمنظومة اللّعبة بِبلادنا.

وأضاف المدير الأسبق لِخلية الإعلام بـ “الفاف”، إن السلطات العمومية مُطالبة بِالاستثمار في هذه الخسارة، بِطريقة فحواها إعادة النظر في رياضة كرة القدم، من اعتبارها تراكلا للجلد المنفوخ إلى منحها درجة “قضية دولة”.

ويُلمّح حفيظ دراجي إلى لعبة الكواليس القذرة المُتفشّية في بيت الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، والتي لا ينفع معها التنافس في تشييد المنشآت الرياضية بِمواصفات عالمية، ولا استضافة كبرى التظاهرات الرياضية. ما لم نعثر على المعلم الذي يُؤدّي إلى تدمير أوكار الفساد الرياضي في القارّة السّمراء، وحماية مصالح الكرة الجزائرية، وتحييد كلّ مَن تُسوّل له نفسه العبث بها.