حفيظ دراجي يعلّق على تصريحات المدرب زكري بخصوص المنتخب الأردني

وصف المعلّق الرياضي الجزائري بقنوات بين سبورت، حفيظ دراجي، تصريحات المدرب نور الدين زكري حول المنتخب الأردني، بالسقطة الإعلامية.

وعلّق دراجي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على التصريحات التي استصغر فيها المدرب زكري منتخب الأردن،

وقال حفيظ دراجي: “المدرب الجزائري لنادي الشباب السعودي نورالدين زكري وقع في سقطة إعلامية لا تليق بمدرب عندما قال “يجب أن نتوقف عن ممارسة الكرة في حال الخسارة أمام الأردن في كأس العالم 2026”.

وأضاف المعلّق الجزائري: “صحيح أن نور بن زكري لا يمثل الجزائر والجزائريين، والاستهانة بالمنافسين ليست من شيمنا ولا وجود لها في قاموس الكرة عندنا ولا يمكن القبول بها، لكن وجب التصويب والتعبير عن كامل تقديرنا للمنتخب الأردني وصيف بطل كأس أسيا ووصيف بطل كأس العرب”.

وتابع دراجي: “مع كل التقدير للمدرب نور الدين زكري ، عليه أن يتذكر أننا لا نرضى باستفزاز المنافسين ولا نقبل أن يستفزنا أي مدرب أرجنتيني بتصريح مماثل ضد منتخبنا، مثلما لا ترضى أن يستفزك أو يقلل من شأنك أي فريق منافس لك في الدوري السعودي”.