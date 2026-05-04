-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

حفيظ دراجي يعلّق على تصريحات المدرب زكري بخصوص المنتخب الأردني

عمر سلامي
  • 629
  • 0
حفيظ دراجي يعلّق على تصريحات المدرب زكري بخصوص المنتخب الأردني
أرشيف
حفيظ دراجي

وصف المعلّق الرياضي الجزائري بقنوات بين سبورت، حفيظ دراجي، تصريحات المدرب نور الدين زكري حول المنتخب الأردني، بالسقطة الإعلامية.

وعلّق دراجي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، على التصريحات التي استصغر فيها المدرب زكري منتخب الأردن،

وقال حفيظ دراجي: “المدرب الجزائري لنادي الشباب السعودي نورالدين زكري وقع في سقطة إعلامية لا تليق بمدرب عندما قال “يجب أن نتوقف عن ممارسة الكرة في حال الخسارة أمام الأردن في كأس العالم 2026”.

وأضاف المعلّق الجزائري: “صحيح أن نور بن زكري لا يمثل الجزائر والجزائريين، والاستهانة بالمنافسين ليست من شيمنا ولا وجود لها في قاموس الكرة عندنا ولا يمكن القبول بها، لكن وجب التصويب والتعبير عن كامل تقديرنا للمنتخب الأردني وصيف بطل كأس أسيا ووصيف بطل كأس العرب”.

وتابع دراجي: “مع كل التقدير للمدرب نور الدين زكري ، عليه أن يتذكر أننا لا نرضى باستفزاز المنافسين ولا نقبل أن يستفزنا أي مدرب أرجنتيني بتصريح مماثل ضد منتخبنا، مثلما لا ترضى أن يستفزك أو يقلل من شأنك أي فريق منافس لك في الدوري السعودي”.

مقالات ذات صلة
مستقبل حي الصباح يتوّج بكأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة

مستقبل حي الصباح يتوّج بكأس الجزائر لكرة القدم داخل القاعة

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يختتم تربصه التحضيري

المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يختتم تربصه التحضيري

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

بلعيد ومحيوص وبادا والحارس مرباح يهدّدون بـ“الرّحيل” عن شبيبة القبائل

بلعيد ومحيوص وبادا والحارس مرباح يهدّدون بـ“الرّحيل” عن شبيبة القبائل

عرعار رئيسا جديدا لمجلس إدارة شباب بلوزداد

عرعار رئيسا جديدا لمجلس إدارة شباب بلوزداد

12 دولة تؤكد مشاركتها في الدورة الدولية للجيدو المقررة بالجزائر

12 دولة تؤكد مشاركتها في الدورة الدولية للجيدو المقررة بالجزائر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد