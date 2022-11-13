حقائق خطيرة عن تسريب معلومات تخص صفقة شراء 15 طائرة

إيداع إطارين بالجوية الجزائرية الحبس المؤقت

وجّه قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس تهما ثقيلة، تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، لـ4 إطارات بالجوية الجزائرية، حيث تم إيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، فيما تم وضع مسؤول سام تحت إجراء الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره، في ملف تسريب معلومات لابن أحد السياسيين الكبار، عن صفقة شراء 15 طائرة.

وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإنّ قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس قد استمع في الموضوع إلى المتهمين المتابعين في ملف الحال، ويتعلق الأمر بمسؤول وإطارات بمديرية ولجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، حيث وجهت لهم تهمة تسريب دفتر الشروط الخاص بصفقة اقتناء 15 طائرة التي أعلنت عنها الجوية الجزائرية.

وعلى أساسها، كيّف قاضي التحقيق التهم الموجهة إلى المتهمين، وفقا لقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، بعد أن واجههم بتلقي مزايا مقابل تسريب معلومات عن الصفقة.

ومن المنتظر أن يحيل قاضي التحقيق الملف، بعد الاستماع في الموضوع إلى المتهمين، على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة التي من الأرجح أن تكون في الأيام القليلة المقبلة، وهي التي ستكشف عن تفاصيل تسريب معلومات بخصوص دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء الطائرات.

وبالمقابل، فقد تم الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فتح الأظرفة الخاصة باقتناء 15 طائرة جديدة لفائدة الخطوط الجوية الجزائرية، لتعزيز الأسطول الجوي للخطوط الجوية الجزائرية.

وكانت الشركة قد أطلقت شهر سبتمبر الماضي استدراج عروض دولية لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.

وكشفت الشركة العمومية أن استدراج العروض يشمل طائرات من ثلاثة أحجام هي “5 طائرات من فئة 200 إيه، وثلاث طائرات من فئة 200 بي، وخمس من فئة 300 وطائرتان من فئة 400”.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في 8 ماي الماضي على “الترخيص لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بشراء 15 طائرة لفتح خطوط جديدة، ولاسيّما نحو بلدان إفريقية وآسيوية”.

يأتي هذا موازاة مع أوامر الرئيس تبون للحكومة والوزارة الوصية بضرورة إيجاد مخطط استعجالي لتحسين مردودية الخطوط الجوية الجزائرية، حيث سترتكز استراتيجية الشركة على المدى المتوسط على تجديد الأسطول وتعزيز قدرة قاعدة الصيانة ودخول حيز الخدمة المركز الرئيس للمحطة الجوية الجديدة للجزائر العاصمة ورقمنة العمليات الإدارية والتشغيلية فضلا عن تكوين العمال.